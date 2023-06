Alejandro Sanz defiende a Rachel Valdés y aclara: ‘Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella’

Cuando Alejandro Sanz confesó en sus redes sociales estar atravesando por un momento difícil a nivel emocional, muchos volcaron en él todo su cariño y apoyo. Sin embargo, también empezaron a surgir distintas versiones sobre lo que pudo haber ocasionado que el cantante se sintiera triste y cansado, tal como él mismo lo admitió. Luego de que se reportara su separación de Rachel Valdésel pasado fin de semana, algunos señalaron que este hecho estaría relacionado con el estado de ánimo del intérprete. No obstante, Alejandro ha salido a defender a la artista visual y a aclarar las cosas.

©GettyImages



Ni alejandro ni Rachel han confirmado su rumorada ruptura

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan”, escribió Sanz en sus historias de Instagram. “Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas”, agregó el cantante de temas como Corazón Partío.

“Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”, aclaró Alejandro antes de hacer una petición muy puntual: “Pido respeto para ella y su trabajo”. Para concluir su mensaje, el cantante español le dedicó unas palabras a la artista cubana: “@rachelvaldes_studio cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”.

©@alejandrosanz



Alejandro defendió a Rachel y aclaró que no es responsable sobre su ánimo

En esta publicación, el cantante prefirió no mencionar directamente los reportes de separación con Rachel, por lo que hasta ahora ni él ni ella lo han confirmado. El pasado 3 de mayo, nuestra revista hermana ¡HOLA! España reportó que el cantante y la artista habían puesto fin a su relación luego de más de tres años juntos.

Si bien Alejandro no aclaró en su nueva publicación si se encuentra o no soltero, lo que es un hecho es que en su relación con Rachel sigue prevaleciendo el cariño y el respeto. Hasta ella no se ha pronunciado sobre las versiones de separación, y tanto ella como él ahora los dos continúan siguiéndose mutuamente en redes sociales, además no han borrado las publicaciones en las que aparecen juntos.

©@rachelvaldes_studio



Alejandro y Rachel no han dejado de seguirse en redes sociales

Las palabras del cantante en su reciente concierto

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie”, expresó Alejandro ante el público el pasado 3 de mayo, durante su concierto en Pamplona, España, como parte de su gira SANZ En Vivo.

“Es un agujero que se te hace aquí en el pecho de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme”, agregaba el cantante desde el escenario, refiriéndose al gran apoyo y cariño que le dio el público luego de que se sincerara sobre su sentir.

