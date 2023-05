Alejandro Sanz reaparece tras alarmante mensaje sobre su estado de ánimo: ‘El sol está en camino’

Alejandro Sanz de nuevo tomó las redes sociales para expresar, como pocas veces, su verdadero estado de ánimo. Esta vez, con un tono más esperanzador y que dejó menos preocupados a sus fans, el cantante se dirigió a ellos para agradecer el apoyo, los mensajes y la ayuda que ha recibido de todas partes del mundo con el fin de que se sienta mucho mejor en la batalla emocional que atraviesa.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, compartió en su cuenta de Twitter, en donde hace días abría su corazón para aceptar que no se encontraba en su mejor momento. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, agregó

Con el profesionalismo que lo caracteriza, el originario de España explicó que no quisiera que este episodio se entrometiera en sus compromisos laborales, mucho menos dejar al público que lo espera en algunos foros sin el concierto que quieren escuchar.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante”, anotó, dejando ver que está dispuesto a pedir ayuda profesional para volver al camino de alegría y tranquilidad. “Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, concluyó en un tono mucho más animado.

El mensaje que desató la alertas sobre la salud mental de Alejandro Sanz

El fin de semana, Alejandro Sanz expresó en su perfil de Twitter lo mal que lo ha estado pasando últimamente. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió, alertando a sus seguidores, pues a lo largo de su carrera se ha mostrado con una sonrisa, explicando que los gestos no siempre revelan lo que una persona siente en realidad. De lo más sincero, continuó: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

Empático con las personas que puedan estar pasando por lo mismo, concluyó: “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Si como él, te sientes atrapado, recuerda que siempre hay una salida. Puedes llamar en cualquier momento al 988 y contar con la ayuda que necesitas.

