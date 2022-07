Shakira y Alejandro Sanz, el video que revive rumores de romance

En medio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, resurge un video que probaría que, entre la cantante y su gran amigo, Alejandro Sanz, pudo haber un romance. Rumores que se desataron a mediados de los 2000, cuando ambos trabajaron juntos, primero para el video y la canción La Tortura en 2005; y después para el tema Te Lo Agradezco en 2007. Desde entonces el vínculo entre ellos creció y hasta la fecha se mantienen en contacto como muy buenos amigos.

En el video de más de 20 minutos, se escucha a Shakira charlar con Alejandro, quien está detrás de la cámara. La originaria de Barranquilla, Colombia, le cuenta a su amigo sobre una canción que escribió para su entonces pareja, Antonio de la Rúa. Sanz, quien mantenía una relación con Jaydy Michel, asegura que le encantó el tema: “(Me gustó) Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”. A lo que Shakira respondió: “A mí tampoco”.

El coqueteo entre ambos parece claro, no sólo por el lenguaje corporal, sino por su charla. Y es que el cantante le propuso que se escribieran canciones mutuamente. “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”, expresa ella. Y él continúa: “Es verdad. Es que, ¿sabes? yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento”.

El video nos muestra la gran química entre ambos cantantes. En otra de las escenas podemos verla a ella sentada en el piso, en un área de composición musical con guitarras cerca. La charla es sincera y fluida, con temas como viajes, comida y la vida. Pero Sanz no sólo está muy atento a ella, sino a sus gestos, los cuales graba en close up poniéndola a ella bastante nerviosa.

Shakira, una mujer muy sensual a los ojos de Alejandro Sanz

Si bien el video es entre dos amigos, hay detalles por los que los fans de ambos notan que entre ellos pudo haber algo más. Y es que la química está ahí, visible en cada momento. Uno de ellos es cuando entre bromas y un poco de contacto físico, el cantante le dice a su compañera: “Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida profesional?”.

En otra toma, Alejandro le revela a Shakira que en la parte de los tomates que grabaron para el clip de La Tortura ella le pareció bastante sensual.

Alejandro Sanz, el gran apoyo de Shakira

Si bien el tiempo los llevó a formar una familia con personas distintas, entre ellos nació una relación que hasta hoy mantienen. Y es que, según reportes internacionales, fue él quien la animó a mudarse a Miami luego de su separación con Piqué.

Aunque los rumores continúan, pues días atrás, el periodista Javier de Hoyos comentó en el programa “Socios del Espectáculo que entre ellos hay algo mucho más serio. “Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, aseguró.