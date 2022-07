Alejandro Sanz es el papá más amoroso con su mensaje de cumpleaños para su hija, Manuela

Alejandro Sanz está de manteles largos por una de las personas más especiales de su vida, su hija Manuela. Este jueves 28 de julio, la joven influencer celebra sus 21 años y lo hace envuelta en el cariño de su padre, quien para esta fecha tan especial juntó las fotos y videos de sus momentos más lindos y los convirtió en un increíble clip con el que felicitó a su primogénita.

Las imágenes acompañaron el mensaje del cantante, quien sólo necesitó pensar en su hija para inspirarse. “Seguimos aquí, locos por bailar una canción juntos y reírnos con las cosas tontas. Y eso, mi amor, es lo que más agradezco en la vida”, anotó Sanz mientras sus seguidores son testigos de aquellas fotos que por años él y su ex, Jaydy Michel, mantuvieron en privado para cuidar la integridad de su hija, entonces menor de edad.

Alejandro no sólo reafirmó su amor por Manuela, un sentimiento que va más allá de las palabras y que nos reveló, sin querer, una tierna discusión que forma parte de la dinámica entre ambos. “Te amo yo a ti, más que tú a mí y deja de decir: yo más. Porque es imposible, vida. Te amo pequeñita. Este amor no se explica. No lo explica nadie. Feliz cumpleaños @manuela.snzm ❤️”, escribió el orgulloso papá.

El video nos deja ver momentos de la vida de Manuela, desde que era una pequeñita de brazos tomando el biberón, pasando por la infancia, su primera comunión hasta que poco a poco se convirtió en una linda jovencita que hoy es todo un referente en las redes sociales.

El cariño de una familia que se extiende

Alejandro Sanz y Jaydy Michel se separaron cuando Manuela tenía sólo cuatro años. Ambos siguieron su vida y el cantante inició una relación con Raquel Perera, con quien tuvo dos hijos más: Alma y Dylan.