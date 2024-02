Alejandro Sanz tiene un gran corazón y su reciente detalle con la gente de Chile lo comprueba

La sensibilidad que posee Alejandro Sanz no solo le ha permitido crear canciones que tocan el corazón del público, sino también ha hecho de él un hombre empático y solidario. Hace algunas semanas, cuando se supo que una serie de incendios estaban devastando la zona de Valparaíso, en Chile, el cantante español fue uno de los famosos que expresó públicamente su apoyo a los afectados. Ahora, aprovechando un viaje a aquel país, ha querido visitar a los damnificados tras este desastre y llevarles un poco de esperanza.

Sanz hizo vibrar al público en Viña del Mar.

Sanz viajó al país sudamericano para participar en el famoso Festival de Viña del Mar, donde fue recibido de manera cálida por el público. “Viña, GRACIAS. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte. He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer”, expresó el pasado 25 de febrero en su Instagram, al publicar algunas fotos de su presentación, y haciendo referencia a los duros momentos que ha vivido la población chilena en semanas recientes.

Lo que el cantante no mostró entonces, pero que sí circuló rápidamente en redes sociales fue su visita a Villa Independencia, una de las zonas de Viña del Mar más afectadas por los incendios. Alejandro hizo un recorrido por este lugar antes de presentarse ante el multitudinario público en el emblemático Anfiteatro de la Quinta Vergara.

🇨🇱 | ÚLTIMA HORA: Alejandro Sanz, quien actuará en el Festival de Viña, cumplió su promesa de volver a Chile para ayudar a las víctimas de los incendios forestales, compartiendo momentos con la comunidad de Villa Independencia, en Viña del Mar. pic.twitter.com/OMLX4CKaxW — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 24, 2024

“Hemos venido aquí a visitar un poco el trabajo que están haciendo en la olla. Y para darle un poquito de visibilidad a esto, utilizar también el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, para que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer también lo que esté en nuestra mano. Vamos a colaborar con ustedes para ayudarles, porque en realidad ustedes son los verdaderos héroes y heroínas”, dijo, refiriéndose a los voluntarios que se han dedicado a dar de comer por medio de la ‘olla común’, a quienes les entregó ayuda.

Hace un importante llamado

El intérprete de éxitos como Corazón Partío ingresó después a la iglesia de Villa Independencia, donde pronunció algunas palabras de aliento a las personas que desde hace semanas sufren las secuelas de los incendios.

“(Quiero) llamar a los demás compañeros, artistas y a las empresas que se unan a ellos. Que puedan ayudar en este trabajo que todavía no termina y, desgraciadamente, es un trabajo que va a tardar bastante. Quería hacer la rueda de prensa aquí, es mucho más útil que hacerla en el hotel y que no se olviden de la gente que sigue aquí trabajando todos los días. No los dejen solos ni solas”, expresó Sanz.

Alejandro Sanz visita una de las 'zonas cero' de los mortales incendios que a principios de mes causaron 133 muertos y arrasaron miles de casas en la región costera chilena de Valparaíso y pide "más manos" para ayudar. https://t.co/fMQguJJb8Epic.twitter.com/Ea9esD6Fpd — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 24, 2024

“He estado escuchando un poco las historias, más que dar de comer, que lo que hacen también es dar calor a mucha gente que lo necesita, que ha perdido la esperanza, que no tiene forma de enfrentarse al día a día”, agregó el artista español.

Sobre su participación en el Festival de Viña del Mar, la cual tuvo lugar el pasado 25 de febrero, Alejandro expresó: “Espero que sirva para eso, para que podamos reivindicar la solidaridad y el acercamiento a nuestros hermanos, sean de donde sean”.

