El mensaje de Alejandro Sanz que ha preocupado a sus fans

A tan solo unos días de retomar su exitosa gira, Alejandro Sanz ha compartido en sus redes sociales un mensaje que ha preocupado mucho a sus seguidores. El cantante español de 54 años ha abierto su corazón para admitir que no está pasando un buen momento. Ante su sincera confesión, sus fans han volcado en él todo su cariño, a la espera de que las cosas mejoren en su vida.

El cantante está por retomar su gira en España, su tierra natal

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, Sanz al inicio de su mensaje que compartió en su cuenta de Twitter la tarde del pasado 26 de mayo. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregó.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, continuó, refiriéndose al parecer a los conciertos que tiene previstos a partir del próximo fin de semana en varias ciudades de España. “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó sincero.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

“Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, concluyó, tratando de ser empático con sus seguidores y todas aquellas personas que como él, han pasado por un bache mental y emocional.

Como parte de su gira San En Vivo, el intérprete de Corazón Partío acaba de presentarse en distintas ciudades en América del Sur, donde tuvo un gran recibimiento por parte del público. Tras concluir sus 16 presentaciones en su tierra natal, regresará de nuevo a América para presentarse en Puerto Rico y varias ciudades de Estados Unidos a partir del 16 de septiembre.

Alejandro Sanz ya se había sincerado sobre sus preocupaciones

En noviembre del año pasado, Sanz ya había compartido algunas preocupaciones y había admitido que la tristeza que sentía le provocaba dificultades para componer música. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, expresaba entonces también en su cuenta de Twitter.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”, confesó. “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”, concluía.

El año pasado Sans admitió haber pasado por un momento de tristeza que afectó su creatividad

