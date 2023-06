El emotivo discurso de Alejandro Sanz: ‘Desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias’

Hace unos días, Alejandro Sanz hizo una preocupante publicación en la que admitió que no estaba bien y que sentía cansancio y tristeza. Tras esta confesión, sus fans se volcaron en muestras de cariño, gesto que no pasó desapercibido para él, pues no tardó en salir a agradecerles y además confirmar que sus conciertos previstos seguían en pie. Así, demostrando su fortaleza y profesionalismo, el cantante español se presentó en Pamplona, y en medio de los reportes de ruptura amorosa, ofreció un inolvidable concierto que además estuvo acompañado de un discurso muy emotivo.

Sanz ofreció un espectacular concierto en Pamplona

Alejandro regresó a los escenarios para retomar su gira SANZ en Vivo y el pasado 3 de junio se presentó en la Navarra Arena, en Pamplona (España), donde fue recibido por más de 11 mil fieles fans. El cariño y apoyo del público fue el mejor bálsamo para el cantante, quien entre canción y canción usó el micrófono para pronunciar un sincero y emotivo mensaje.

“Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido”, expresó, antes de hacer referencia al al texto que escribió el pasado 26 de mayo. “Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello... después salieron otras cosas... ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa, muchas gracias a todos”, expresó, obteniendo un efusivo aplauso del público como respuesta, refiriéndose al parecer a los rumores que han circulado a su alrededor.

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie”, compartió más adelante. “Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme”, expresó agradecido.

Un día después del cálido recibimiento que tuvo de parte del público en Pamplona, Alejandro compartió en su cuenta de Instagram un video de su inolvidable presentación, el cual dio cuenta del cariño que recibió. “Una vez más demostramos que la música es el lenguaje más bonito y sincero que hay. Directo al corazón. Y a más ruido, MÁS MÚSICA ❤️ siempre. Gracias Pamplona”, escribió en su publicación.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Su ruptura con Rachel Valdés

Ese mismo sábado, nuestra revista hermana¡HOLA! España anunió en exclusiva la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés, después de más de tres años juntos. Fuentes cercanas a la publicación contaron que ella se fue de la casa que ambos compartían y que se llevó todas sus pertenencias. Aunque ninguno se ha pronunciado directamente sobre la separación, al parecer fue el intérprete de Corazón Partío quien habría tomado la decisión debido a “un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”, según ha apuntado ¡HOLA!.

Tras conocerse esta información, las palabras que expresó días atrás tomaron mayor sentido. “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió en su cuenta de Twitter.

