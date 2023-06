Las cariñosas palabras de la exesposa de Alejandro Sanz: ‘Lo único que deseo es que él esté bien’

Han pasado cuatro años desde que Alejandro Sanz puso punto final a su matrimonio con Raquel Perera, pero el cariño prevalece. El cantante sigue unido a la psicóloga por el gran amor a sus dos hijos en común Dylan y Alma, por lo que han preferido mantener una relación cordial y respetuosa. Ahora que el intérprete atraviesa por una situación difícil en el aspecto personal, ella ha expresado sus mejores deseos y ha confiado en que superará la adversidad tal como lo ha hecho siempre.

©GettyImages



Alejandro admitió vivir un momento de cansancio y tristeza

Raquel asisitió al programa español Y Ahora Sonsoles (Antena3) para presentar su libro, Para que no te olvides e inevitablemente fue cuestionada sobre la situación que vive el padre de sus hijos, pero prefirió ser cuidadosa sobre el tema de la ruptura del cantante con Rachel Valdés, la cual aún no ha sido confirmada por ellos.

“No tengo ni idea, es un tema que no sé exactamente qué ha pasado. Lo único que deseo es que él esté bien. Las experiencias positivas y negativas generan emociones y todo es una cuestión de superarse, de voluntad. El tiempo cura las cosas y las ganas de seguir hacia adelante”, expresó Perera.

©@raquel_perera



Alejandro y Raquel se separaron en 2019

“Es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, claros y oscuros. Siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vencedor. No dudo que lo hará en este momento también”, comentó en otro momento de la charla.

“¿Al final todo se recoloca? Porque a ti Rachel Valdés te las hizo pasar canutas por lo que me han contado...”, comentó Sonsoles Ónega, anfitriona del programa, refiriéndose al parecer a los rumores que envolvieron la separación de Raquel de Alejandro hace cuatro años.

“No sé lo que te han contado. Yo creo que las cosas terminan ordenándose, pero hablo de mis propias cosas. He intentado ordenar y colocar porque he puesto voluntad y ganas de reparar, siendo muy positiva. Cuando no tenemos lo que queremos podemos enfadarnos o aceptarlo y seguir adelante. Yo he aceptado las cosas como me han venido”, respondió. “Todas las personas que han pasado por mi vida me han dado una enseñanza y una lección, y con eso me quedo”, aseguró.

©GettyImages



La expareja tiene dos hijos, Dylan y Alma

Comprende el sentir de Alejandro

“Él ha dicho dos cosas que nos pasan a todos, la tristeza y el cansancio. Por mi propia experiencia sé que las giras son muy cansadas y desgastan muchísimo porque además lo da todo sobre el escenario. Lleva meses de gira y entiendo perfectamente que esté casando. Muchas veces el cansancio y el estrés te llevan también a bajar el estado de ánimo. La tristeza es algo que nos pasa a todos en muchos momentos”, reflexionó sobre el mensaje que Sanz colocó en sus redes el pasado 26 de mayo.

