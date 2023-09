Alejandro Sanz recibe el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Cádiz

Luego de vivir uno de los veranos más complicados a nivel personal, Alejandro Sanz cierra con ‘broche de oro’ la temporada, ya que el pasado jueves 7 de septiembre, fue investido como doctor Honoris Causa por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, de la Universidad de Cádiz. Esta distinción se da a tres meses de que revelara que estaba pasando por un mal momento, asegurando que estaba “triste y cansado”. Dicho mensaje preocupó a sus más cercanos así como a sus millones de seguidores, quienes lo han arropado en los últimos meses.

Alejandro Sanz fue honrado con un doctorado Honoris Causa

“Hoy me siento honrado y enormemente agradecido”, dijo el intérprete de Corazón partío al inicio de su discurso, cuyo eje fue el de la alegría, una asignatura que, desde su punto de vista, “no se da en ninguna universidad del mundo”. Sanz, de 54 años, dedicó sus palabras al esfuerzo y la curiosidad que hay en los institutos de educación superior, así como a “la gente que estudia sin recursos en asistidos, donde sobrevivir es un logro, se lo dedico a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve”.

Alejandro Sanz en la ceremonia de investidura en la Universidad de Cádiz

“De los momentos más graves hay que aprender, ser constante, y aprender y aprender, hasta que la dificultad se doblegue y el viento de la vivacidad poco a poco, primero como brisa, y luego como un levantazo de los nuestros, lo lleno todo de nuevo como un hormigueo en nuestros muslos y la tristeza, la preocupación, solo pueden ser un trampolín para nuestras dos mitades, la parte de nosotros unida siempre al suelo, a nuestra raíz, nuestra cultura… nuestra historia… y la otra parte siempre flotando, siempre mirando al horizonte”, agregó en sus palabras.

Alejandro Sanz dirigió unas emotivas palabras a la audiencia.

En sus redes, el ahora doctor compartió unas imágenes del momento tan especial que vivió, acompañadas por las siguientes palabras: “La asignatura más importante de nuestras vidas es la alegría. Y todxs somos sobresalientes. Hoy, me nombráis Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, feliz y emocionado sólo puedo dar las gracias y dedicárselo a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve”. Su hija mayor Manuela, lo felicitó debajo de ese post con este mensaje: “Orgullosa de poder llamarte papi y doctor”.

El mensaje que hizo sonar las alarmas

Fue el pasado 26 de mayo, cuando Alejandro Sanz abrió su corazón y reveló a través de un mensaje en X que estaba pasando por un oscuro episodio, en el que dejaba ver que se sentía mal. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, Sanz al inicio de su mensaje que compartió en su cuenta de X, antes Twitter. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregó.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, continuó. “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

