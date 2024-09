El sentido mensaje de Alejandro Sanz tras su inolvidable verano con sus hijos

El verano que está por llegar a su fin será para Alejandro Sanz una de las temporadas más inolvidables. Hace algunas semanas, el cantante español disfrutó de un viaje muy especial a París, pues lo hizo en compañía de sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma. Rememorando aquellos días tan felices, el intérprete ha compartido un sentido mensaje dedicado a sus retoños, así como más postales de su aventura en familia.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz compartió algunas fotos de su verano con sus hijos.

El pasado 9 de septiembre, Alejandro tomó su cuenta de Instagram para publicar las entrañables fotos de su viaje a la capital francesa en el que visitaron Disney París. “No puedo contaros todo mi verano, eso ya lo descubriréis entre notas (y palmeras)”, escribió el intérprete de Amiga Mía, al parecer haciendo alusión al nuevo material musical en el que ha estado trabajando recientemente.

“Pero si os dejo una mijita (un poco) de cuando viajé sólo con mis cuatro guardianes”, continuó en su mensaje, refiriéndose a sus amados hijos. “Estar juntos llena todos mis universos y descubrirnos entre la magia ya es patrimonio de nuestras vidas”, agregó.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz posó con sus hijos frente al emblemático castillo de Disney París.

Alejandro inició su álbum con un bonito posado grupal junto a sus cuatro hijos, en el que se les veía a todos muy sonrientes mientras al fondo se apreciaba el icónico castillo del parque de diversiones. Padre e hijos se retrataron juntos en diferentes espacios y atracciones, dejando ver lo bien que la pasaron y, sobre todo, lo cercana que es su relación.

© Instagram @alejandrosanz Los hijos del cantante disfrutaron al máximo las atracciones del parque.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro y sus hijos no perdieron la oportunidad de retratarse juntos.

Los seguidores del cantante reaccionaron a su post con mensajes de cariño y felicitaciones por su linda y unida familia. Entre los comentarios destacaron el de la misma Manuela, primogénita de Alejandro, así como Raquel Perera, su exesposa y madre de Dylan y Alma. Ambas colocaron simpáticos emojis de corazón que evidenciaron su sentir ante tan bellas postales.

© Instagram @alejandro sanz Alejandro Sanz disfrutó Disney como un niño más.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro posó feliz con su 'mini me', Dylan-

El viaje a Disney se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños para los hijos del intérprete, pues tres de ellos celebraron su nueva vuelta al sol en el verano pasado. Los festejos iniciaron el 12 de julio con el cumpleaños número 13 de Dylan, luego continuaron el día 24 del mismo mes cuando Alma llegó a los 10 años. Finalmente, Manuela cumplió 23 el 28 de julio.

Video relacionado

Sus ‘mosqueteros’

Alejandro no pierde la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos y de dedicarles sentidas palabras, pues son una de sus principales fuentes de inspiración. “De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: ‘Todos para uno, y uno para todos’. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto”, escribía el pasado mes de abril al compartir una hermosa foto con sus chicos.

El intérprete de Corazón Partío debutó en la paternidad con la llegada de Manuela, fruto de su extinto matrimonio con la modelo mexicana Jaydy Michel. Después vino Alexander, a quien tuvo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Dylan es el tercero de sus retoños, y el primero de los que tuvo con Raquel Perera. Alma es la menor de todos, y también es fruto de su matrimonio con la escritora española.