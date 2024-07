Alejandro Sanz celebra a su hija Alma: ‘Mi persona favorita’

Alejandro Sanz sigue celebrando a sus retoños, pues apenas unos días después del cumpleaños de su hijo Dylan, su pequeña Alma ha cumplido diez años. Como era de esperarse, el cantante español ha tomado sus redes sociales para compartir una linda felicitación a su ‘princesa’, quien acaba de disfrutar de un inolvidable viaje a Disney París junto a sus tres hermanos.

© Instagram @alejandrosanz Para Alejandro Sanz sus hijos son su mayor tesoro.

“Nunca un nombre ha definido tan fielmente a una persona: ALMA”, escribió Alejandro en sus historias de Instagram este 24 de julio. Además, compartió una entrañable foto en la que se le veía cargando a su hija menor, quien lo abrazaba dulcemente por el cuello. “Hoy cumple años y yo con ella cumplo sueños todos los días”, agregó.

“Solo con mirarla me regala esa plenitud de ‘felipaz’ de ver en la personita en la que se está convirtiendo. Mi Alma, mi persona favorita”, agregó en su sentida dedicatoria, la cual ambientó precisamente con su dueto junto a Camila Cabello: Mi Persona Favorita.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz publicó una hermosa postal junto a su hija Alma, así como un emotivo mensaje.

Alejandro compartió además un tierno video de la cumpleañera, cuando era aún más pequeña, cantando Let It Go, de la película Frozen. Acompañada de su hermano Dylan, Alma hizo su mejor interpretación el famoso tema de Idina Menzel, con micrófono en mano y usando un vestido como el de Elsa, personaje principal de la cinta.

Alma, y su tierno momento cantando 'Let It Go'

Raquel Perera, madre de Alma y Dylan, también le dedicó una sentida felicitación a su hija. “Llevar a una personita dentro de ti es algo absolutamente único. Pero descubrirla mientras abre los ojos de su propia vida puede que sea una de las cosas más hermosas y a la vez más inquietantes”, escribió la expareja de Sanz.

“Llegaste a nuestras vidas para llenarlo todo de alegría y purpurina. Y desde ese día el mundo gira con más determinación porque hay mujeres como tú en él. Qué bien te sale hacernos felices. Te quiero mi Alma de mi Alma. Disfruta de tus 10 como tú sabes. No dejes de hacerle ojitos a la vida”, agregó en su mensaje, el cual acompañó de un video creado con nostálgicas fotos de la cumpleañera. “Mi niña tan bella. Gracias Raki”, comentó Alejandro, dejando ver la buena relación que mantiene con la madre de sus hijos menores.

La felicitación de Raquel Perera a Alma View post on Instagram

Al parecer, Alejandro y Raquel se unieron para celebrar la décima ‘vuelta al sol’ de su hija. La escritora compartió un video en el que se veía a la niña cortando su pastel de cumpleaños, y el cantante publicó una foto de una rebanada de la misma tarta.

© Instagram @raquel_perera / @alejandrosanz Alejandro Sanz y Raquel Perera celebraron a su pequeña hija Alma.

Su inolvidable viaje a Disney París

El cumpleaños de Alma ha estado enmarcado por un increíble viaje que Alejandro emprendió junto a sus hijos. El intérprete de Corazón Partío compartió inicialmente una foto en la que se le veía solo con sus dos hijas, lo que hizo suponer que podría tratarse de una aventura de tres. Esta idea no era del todo descabellada, ya que Manuela, la primogénita del cantante celebrará su cumpleaños 23 el próximo 28 de julio.

© Instagram @alejandrosanz Manuela y Alexander, los hijos mayores de Alejandro Sanz.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz compartió un lindo posado desde Disney París con Alma y Dylan.

Sin embargo, Alejandro publicó después más imágenes de su viaje, revelando que estaba disfrutando del famoso parque de diversiones con sus cuatro hijos. Publicó una divertida foto de Manuela y Alexander, los dos hermanos mayores, y después un posado junto a Alma y Dylan. Tal parece que el intérprete quiere crear más bellos recuerdos con sus hijos, demostrando lo mucho que atesora la paternidad.