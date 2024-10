Nuevas y reveladoras pistas sobre la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Poco a poco van apareciendo más pistas y cada vez más reveladoras sobre el nuevo estado sentimental de Alejandro Sanz. El cantante madrileño acaba de estrenar su nuevo trabajo, Palmeras en el jardín, el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum, y ha recibido el apoyo de la actriz Candela Márquez, nueva ilusión del músico, que ha publicado un storie con la canción del artista, al que ha etiquetado en la publicación y le ha enviado un corazón rojo. Una muestra más que indicaría que la pareja está viviendo con mucha ilusión los albores de su relación.

© candelamarquezh Candela Márquez anuncia el nuevo tema musical de Alejandro Sanz y le envía un corazón

A pesar de que ambos no se han pronunciado de forma oficial, los gestos y las publicaciones que se dedican no hacen más que demostrar lo felices que están. El último comentario del cantante no ha hecho más que corroborar las sospechas de sus fans. Candela ha publicado una fotografía en la que aparece de perfil con un gorrito rosa muy pensativa. "Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno", ha escrito el intérprete de Corazón partío al ver la publicación con su foto. El músico ha adornado su cariñoso mensaje con una hilera de corazones rojos y la frase "ya te extraño" como despedida.

© candelamarquezh Candela Márquez, la nueva pareja de Alejandro Sanz

El cantante madrileño, de 55 años, y la actriz valenciana, de 36, revolucionaron la escena después de acudir hace unos días juntos al partido del Inter de Miami contra el New England Revolution en el estadio Fort Laude de Miami, y previamente haber intercambiado cierto coqueteo en redes sociales. Candela Márquez publicó una foto en su cuenta personal en bikini junto a la pregunta: "¿Y qué hago?", a lo que Alejandro Sanz respondió: "Yo tengo ideas". Un intercambio de mensajes que tras conocerse su conexión cobra cierto sentido y no hizo más que aumentar los rumores, especialmente al ver que la actriz contestó: "En 12 horas me lo dices", refiriéndose a su cita en el fútbol.

Alejandro Sanz estrena su nuevo single 'Palmeras en el jardín'

Canción sobre su ruptura con Rachel Valdés

Ahora bien, este mensaje para apoyar el nuevo trabajo de Alejandro Sanz viene a corroborar las sospechas de sus fans sobre su ilusión en el terreno sentimental. El cantante regresa y lo hace con más fuerza que nunca con Palmeras en el jardín, el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum y una nueva etapa en su carrera. El espectacular videoclip, al que remite Candela Márquez desde su perfil, se ha rodado entre Madrid y Miami, y en él se puede ver a Alejandro Sanz con los ojos vendados mientras canta un tema que habla sobre su ruptura con Rachel Valdés, con quien estuvo cinco años. El artista se pregunta qué hizo mal en la relación y describe cómo cambió su mundo para que se pareciera al de la otra persona. En la balada hay claras referencias a la artista cubana como "si tú eres la que me enseñó a pintar, por qué no me hablaste de los grises", o "le di la vuelta a mi mundo pa' que pareciera a ti, por más palmeras que plantemos en el jardín. Esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid".

© alejandrosanz Alejandro Sanz regresa a la música con 'Palmeras en el jardín'

"Componer y escribir es mi único camino para seguir, así me expreso y así vivo. Compartir con vosotros Palmeras en el jardín realmente es una felicidad orgullosa y extrema por todo el trabajo y pasión que hay en ella", afirmó Sanz, que se encuentra en una "nueva etapa" de su vida después de vivir momentos complicados en los que había perdido la ilusión de componer. El artista de Viviendo deprisa regresa después de más de tres década en la música y promete a sus seguidores continuar su legado de grandes éxitos. Sanz acaba de recibir el prestigioso Premio Billboard por su impresionante trayectoria y es el artista español que más reconocimientos ha recibido de la historia, con 24 Latin Grammy y 4 Grammy en su palmarés.