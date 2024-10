Jaydy Michel opina sobre la nueva relación de su ex Alejandro Sanz con la actriz Candela Márquez

Jaydy Michel fue la primera esposa de Alejandro Sanz y estuvo casada con él durante algo más de un lustro. Fruto de su unión nació su hija Manuela, que ahora tiene 23 años, y se ha convertido en el ojito derecho de la expareja que, pese a su separación hace ya dos décadas, sigue manteniendo una excelente relación por el bien de su hija. La mexicana siempre se ha alegrado de cada uno de los éxitos del artista y esta vez se ha pronunciado acerca de la nueva relación del músico con la actriz española Candela Márquez.

La modelo y esposa de Rafa Márquez ha asegurado que ha estado unos días desconectada con su marido en México y que no se había enterado de los rumores del nuevo amor de Alejandro Sanz. "Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también", señaló muy sonriente la exmujer del intérprete de Corazón partío. " Y quiero que él esté bien, claro", añadió Jaydy, que mostró su preocupación cuando el artista de Cuando nadie me ve atravesó una época complicada en cuanto a salud mental que coincidió con su ruptura con Rachel Valdés.

Ahora el músico parece haber recuperado la ilusión junto a esta actriz valenciana, llamada Candela Márquez, con quien le vieron hace unos días durante el partido del Inter de Miami contra el New England Revolution. La presencia del cantante no pasó desapercibida en el estadio y no solo por ser invitado de David Beckham, presidente del Inter de Miami, sino por lo bien acompañado que estaba de esta actriz española.

Candela Márquez es conocida por series como La Fuga y Aída, pero saltó a la popularidad en México cuando participó en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse en 2014. Desde entonces, ha participado en otras ficciones de éxito al otro lado del charco, como Betty en NY, Like, la leyenda, Fuego ardiente, S.O.S. me estoy enamorando, Oscuro Veneno y La seductora. Tal es la fama que ha adquirido en Latinoamérica que ha participado en concursos de la televisión americana como Mira quién baila y Vence a las estrellas.

El pasado 18 de octubre, esta actriz valenciana compartió una foto en su cuenta personal en bikini junto a la pregunta: "¿Y qué hago?", a lo que Sanz respondió: "Yo tengo ideas". Un intercambio de mensajes que ahora cobra sentido y cuyo coqueteo no hizo más que aumentar los rumores, especialmente al ver que la actriz contestó: "En 12 horas me lo dices", refiriéndose a su cita en el partido del Inter. Durante estas últimas semanas, Márquez ha estado España para grabar la serie La Encrucijada, de Antena 3, con la que está muy ilusionada. De ahí que la viéramos en el 50 cumpleaños de Paco León junto al intérprete de Mi persona favorita, como salió publicado en redes.

Alejandro Sanz ha compartido vida sentimental con la modelo mexicana Jaydy Michel, cuya boda se celebró en 1998 y tuvieron una hija, Manuela, la fotógrafa puertorriqueña Valeria Rivera, con quien estuvo siete años y es madre de su hijo Alexander, la psicóloga Raquel Perera, madre de sus hijos Dylan y Alma, con quien estuvo casado siete años y se separó en 2019, y por último, la artista cubana Rachel Valdés, de quien se separó en 2023 después de cinco años de relación. Por su parte, Candela también ha vivido relaciones muy conocidas en Latinoamérica, como la que mantuvo en 2015 con el actor mexicano Salvador Zerboni, con el intérprete y presentador Adrián Uribe, así como su noviazgo en 2023 con el influencer mexicano Luis 'Potro' Caballero, que se hizo famoso en Acapulco Shore.