Manuela Sánchez, la invitada más sexi, presume de amor con su novio

Si su objetivo era dejar a todos sin palabras, no hay duda de que lo consiguió. Manuela Sánchez acudió junto a su novio, Axel Angulo, a la boda de unos amigos con este look tan espectacular que ha causado furor. La hija del cantante Alejandro Sanz y la modelo Jaydy Michel se convirtió en la invitada más sexi con su vestidazo rojo, compuesto por un top y falda de talle alto con una sugerente abertura lateral firmado por el diseñador mexicano Alfredo Martínez y complementos en dorado para contrastar. Además, recogió su melena en una coleta pulida y llevaba un maquillaje muy intenso, con un eyeliner infinito.

Impactante de rojo

"Siempre tan bella", "¡Eres pura luz!", "¡Te sienta bien el rojo, Manuela!", "Hermosa como mamá y adorable como papá", "Suuuuperguapa", "Ese color te queda precioso", "Eres divina", "Me encantó el maquillaje" o "Wowww, una reina", son algunos de los piropos que ha recibido por parte de sus fans.

La joven diseñadora eligió un bonito detalle para completar su look con un original collar rojo a juego con su vestido. Se trata de la flor del anturio o Anthurium, una planta originaria de América del Sur que también es conocida como flor del amor.

Seis años de amor

Manuela disfrutó de este día tan especial junto a su novio, con el que empezó a salir en 2017. La hija de Alejandro Sanz y su chico siempre se han mostrado muy discretos, aunque no se escoden. Es habitual verles presumiendo de amor en las redes sociales y, cuando la ocasión lo merece, se dedican mensajes muy bonitos.

El pasado 11 de febrero la pareja celebró su 6º aniversario y no hay duda de que siguen tan enamorados como el primer día. Eso sí, aunque es consciente de la popularidad de su novia, Axel prefiere seguir manteniéndose alejado de los focos y no ser un personaje público. De ahí que no sepamos mucho más sobre este joven mexicano que ha robado el corazón de Manuela.

Un estilo muy atrevido

La hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel lleva el arte en las venas. Además de demostrar su pasión por la música o la pintura, la joven tiene un don para el diseño. Ha estudiado Diseño de Moda y suele vestir sus propias creaciones, además de que junto a su amiga y socia Ana Pau Ruiz, ha lanzado su propia marca de ropa de baño, Bølge Shorewear, creando "bikinis premium para disfrutar de la vida".

Lo cierto es que solo hay que ver los looks tan originales que suele llevar para darse cuenta de su pasión por la moda. La hija del cantante de Pisando fuerte tiene un estilo propio y es muy arriesgada con su ropa, complementos... Hace algunos años, Manuela habló de su futuro, asegurando que: "A mí me hace feliz el arte en general y, cualquier cosa que tenga que ver con expresarme artísticamente, me haría feliz".

