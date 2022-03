Primicia: descubrimos quién es el novio de Manuela, hija de Alejandro Sanz

Hace unos meses, Manuela Sánchez creó una cuenta pública en redes sociales para poder compartir sus fotos favoritas y tener un contacto más directo con sus fans. Desde entonces, hemos podido descubrir los gustos y aficiones de la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, que suele mostrar algunos detalles de su rutina diaria, sus viajes, trabajos que hace como diseñadora, momentos en familia... La joven ya tiene más de 69.700 seguidores y le encanta hacer rondas de preguntas para que la conozcan un poco más. La última ha sido esta misma semana y Manuela ha respondido a la pregunta del millón. "¿Estás soltera?", le ha dicho uno de sus fans.

La hija del intérprete de Mi persona favorita no ha tenido ningún problema en contestar a esta pregunta tan personal. De hecho, en lugar de responder con palabras lo ha hecho con una foto acompañada de un corazón rojo y un icono sonriente. Así ha sido como la joven española, de 19 años, ha confirmado que está feliz y enamorada. El 'culpable' de su sonrisa es mexicano y se llama Axel Ángulo, tal y como ha podido confirmar HOLA.com.

En agosto de 2018 publicaron su primera foto juntos y parece que, desde entonces, se han vuelto inseparables. Gracias a sus publicaciones en la aplicación VSCO, hemos podido ver más imágenes de la pareja, que siempre aparece en actitud muy cariñosa. Además, parecen que tienen el mismo gusto a la hora de vestir, ya que suelen posar de lo más conjuntados, con looks de estilos similares y con los mismos colores.

Su lado más personal

Además de confesar que está felizmente enamorada, en las últimas semanas Manuela también ha contestado a otro tipo de preguntas. Respecto a cómo lleva que la gente opine sobre su vida, reconoce que: "A veces es difícil leer ciertos comentarios (porque sí se leen, aunque no lo crean), incluso antes de abrir mi cuenta, opinando sobre mi persona. Me cuesta creer que la gente crea que te conoce con tan solo ver una foto tuya. Yo sé que esto lo dice todo el mundo pero, de verdad, hay tantas cosas negativas en este mundo que deberíamos de ser todos más positivos, apoyar al prójimo. Las opiniones son válidas, pero el juzgar a los demás no lo es, ya que nadie conoce realmente la historia de los demás, por más 'figura pública' que sea". Manuela, que sueña con ser diseñadora aunque también le apasiona la música y la puntura, tiene claro que no hay que "dedicarse solo a una cosa en la vida". "A mí me hace feliz el arte en general y, cualquier cosa que tenga que ver con expresarme artísticamente, me haría feliz", asegura.

Tampoco descarta sacar su propia marca de ropa, aunque quiere prepararse bien, "estudiar y llenarme de información para llegar a ser lo que mejor que pueda ser". Al preguntarle sobre qué ha sacado de su madre y de su padre, la joven dice que tiene mucho de los dos. "De mi papá tengo casi todo el físico y también siento que tengo su determinación y su sensibilidad. El amor al arte. De mi mamá, a veces me encuentran parecidos físicos, pero me parece que de ella tengo el gusto por la moda y la honestidad".

