Anabel Pantoja felicita a su prima Isa por su embarazo: 'Otra bendición más en camino'

Un mes después de celebrar su primer aniversario de boda, Isa Pantoja y Asraf Beno han recibido el mejor de los regalos: el matrimonio espera su primer hijo en común. Se trata de una noticia muy esperada por la pareja, que ha comenzado a recibir felicitaciones nada más trascender públicamente la noticia. La primera persona de su entorno que se ha pronunciado ha sido Anabel Pantoja, prima de la colaboradora televisiva que también está embarazada.

© GTRES

"Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición más a la que esperar y adorar. Os deseamos todo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo", ha dicho Anabel, quien siempre ha considerado un sobrino a Albertito, el hijo que Isa tuvo hace diez años durante su relación con Alberto Isla.

© @anabelpantoja00

La influencer ha acompañado las cariñosas palabras de una imagen de la boda de su prima y Asraf Beno, que se celebró el 13 de octubre de 2023 y a la que no asistió ningún otro miembro de los Pantoja. "Me lo he pasado superbién. He llorado, he reído, he bailado muchísimo, sobre todo con la familia de Asraf. Me han encantado los primos, los hermanos, los amigos... Todo superguay. Hemos fusionado su cultura con la nuestra", dijo Anabel sobre el enlace, celebrado en la Hacienda de Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra y con Jorge Javier Vázquez como padrino.

Anabel, que cuenta los días para convertirse en madre por primera vez, también fue la única persona de la familia que visitó a su prima durante su ingreso en el hospital de El Puerto de Santa María (Cádiz). En septiembre, Isa tuvo que ser operada de urgencia a causa de una apendicitis y una complicación en el posoperatorio hizo que tuviera que permanecer en el centro sanitario más tiempo de lo previsto.

© GTRES

La hija de Anabel y el fisioterapeuta David Rodríguez nacerá antes de finalizar el 2024 y el bebé de Isa, que es el quinto nieto de Isabel Pantoja, en primavera de 2025. Los primos se llevarán pocos meses y esa escasa diferencia de edad propiciará, con toda seguridad, que se cree una relación muy cercana entre ambos.

Una 'montaña rusa de emociones'

Isa Pantoja y Asraf Beno se conocieron en 2018, durante su participación en la sexta edición de Gran Hermano VIP. Aunque pocos apostaban por su relación, con el tiempo han demostrado la solidez de su historia de amor y esperan ilusionados su primer hijo en común. El embarazo de Isa, anunciado por Lecturas, llega en un momento que ella misma ha definido como "una montaña rusa de emociones".

© @isapantojam

Acaba de cumplir 29 años volcada en la familia, centrada en sus estudios de Derecho y en sus compromisos profesionales e ilusionada con su recién estrenado hogar. Sin embargo, personalmente se trata de una etapa agridulce, ya que ha roto la relación con su madre y su hermano Kiko tras no contar con su apoyo cuando estuvo ingresada.