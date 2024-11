Isa Pantoja anuncia que está embarazada de su primer hijo con Asraf Beno

Isa Pantoja está viviendo una época de luces y sombras. Tras su entrevista más dura — el pasado 18 de octubre en ¡De Viernes! —, en la que explicó los motivos por los que había decidido cortar todo tipo de vínculo con su madre y algunos de los episodios más duros de su infancia, la colaboradora de televisión decidió volcarse por completo en su familia. Después de unos días complicados, la hermana de Kiko Rivera vuelve a sonreír con la feliz noticia de que está embarazada.

La hija de la cantante va a ampliar su familia. Está esperando su primer hijo en común con Asraf Beno, ya que cabe recordar que Isa Pantoja ya es madre de Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla. Así lo ha confirmado la revista Lecturas, que anuncia que el bebé llegará la próxima primavera para llenar de felicidad el hogar de los exconcursantes de Supervivientes. "Este bebé me ha salvado la vida", ha dicho la joven en la citada revista, donde ha dado a conocer la noticia.

Además, este embarazo lo va a poder vivir y disfrutar de una manera muy dispar al primero, ya que en aquel momento era menor de edad y las circunstancias eran muy diferentes. Ahora, ha formado una familia estable y mantiene una sólida relación con Asraf, a quien conoció en Gran Hermano Vip en el año 2018. Luis Pliego ha contado en el programa de TardeAR, que en la entrevista que concedió en ¡De Viernes!, Isa Pantoja "estaba de poco más de dos meses. No sabía que estaba embarazada. Nos ha contado que seguramente ese subidón que tuvo de llanto es debido a las hormonas, pero que se sorprendió a sí misma".

Su boda con Asraf Beno

Diez años después de dar a luz a su primer hijo, Isa Pantoja ha querido ampliar la familia que ha formado con Asraf Beno, con quien se dio el 'sí, quiero', el 13 de octubre de 2023, ante sus 200 invitados en la Hacienda de Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), un mágico enclave al más puro estilo Las mil y una noches. Un enlace en el que Jorge Javier ejerció de padrino de la novia y en el que los grandes ausentes fueron la artista y Kiko Rivera. Eso sí, Anabel Pantoja sí que quiso formar parte de este día tan importante para su prima.

Parece ser que nadie de su familia conocía esta información, ni siquiera Anabel Pantoja, la única del clan con la que mantiene relación y quien también está embarazada. De hecho, los pequeños tendrán más o menos la misma edad y podrán jugar juntos. De hecho, nada más conocerse la noticia, la creadora de contenido ha compartido una fotografía de la boda de Isa Pantoja y Asraf, en la que también aparece Albertito, que ha acompañado de las siguientes palabras: "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo".

Su problema de salud

A principios de septiembre, la salud le jugaba una mala pasada. La colaboradora de programas de Telecinco tuvo que acudir de urgencia al Hospital de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, donde fue intervenida a causa de una apendicitis tras sufrir varios días fuertes dolores abdominales. Unos días en los que tuvo que guardar reposo y en los que como ella misma ha confesado en más de una ocasión, echó de menos a su familia: "En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad", publicaba a través de su perfil público.

Su entrevista más dura

Una vez recuperada, el pasado 18 de octubre, concedió su entrevista más controvertida y complicada de su vida, después de que ni su madre ni su hermano se preocuparan por ella tras tener que ser operada: “Yo no sé qué es lo que he hecho tan grave. Me adoptó y como quien abandona a un perro. Es como si no existiese”, comenzaba explicando. La última vez que la artista andaluza y la creadora de contenido hablaron fue en mayo de 2023 con motivo del Día de la Madre. Una celebración que fue de lo más amarga para Isa Pantoja que como desveló, recibió una respuesta hiriente: "Entre las cosas que me dice hay una cosa que ella sabe que no he superado ni superaré jamás. Me dice que no sabe a cuál de las madres me estoy refiriendo. Se refiere a mi madre biológica. Es un mensaje al que no contesto porque no me siento preparada”.

Pero eso no fue todo, Isa también confesó que su adopción ha sido un asunto muy delicado en su vida, ya que en su hogar la han hecho sentirse desplazada. Una desagradable circunstancia que también ha repercutido en su hijo Albertito (10). “Yo no he hecho nada malo a esa familia. Ellos no estaban preparados para la adopción, nunca lo han aceptado. No me voy a culpar más, no tengo la culpa de que no me hayan hablado, de que no me acompañen y mucho menos tengo la culpa de que no hablen a un niño de diez años que es mi hijo”. Una situación que la llevó a tomar el dictamen más duro: " He decidido que mi madre vive, pero es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez", sentenciaba.