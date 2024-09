Asraf Beno da la última hora sobre el estado de salud de Isa Pantoja tras su operación

Isa Pantoja ha sido operada de urgencia por apendicitis tras sufrir varios días de fuertes dolores abdominales. La hija de Isabel Pantoja ha estado acompañada todo este tiempo de una amiga íntima, de la que fuese su niñera, Dulce, y también de su marido, Asraf Beno, y de su hijo. A la entrada del hospital, las cámaras captaban la llegada de Asraf, que acudía a visitar a su mujer al centro hospitalario junto al hijo de Isa, Alberto de 10 años, y comentaba que: "Ha ido muy bien, muy bien ¡Menos mal!". Acto seguido los reporteros le preguntaban si esperaban la visita de algún otro familiar, a lo que se ha limitado a contestar: "Muchas gracias por todo". Ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano Kiko Rivera le han ido a visitar hasta el momento.

Segunda visita al hospital e ingreso de urgencia

La hija de la tonadillera, comenzó a sentirse mal y fue ingresada de urgencia debido a unos fuertes dolores abdominales que llevaba padeciendo desde hace días. Ella misma ha ido contando, a través de sus redes sociales, cómo se sentía: "Tengo dolor en la boca del estómago", haciendo referencia al principio del malestar y que luego se extendió "a toda la tripa", describiéndolo como un dolor "horroroso". La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP decidió acudir al centro hospitalario, donde tuvo que pasar por quirófano para extirparle el apéndice.

El dolor "fue a más"

En un primer momento, y tras realizarle varias pruebas, los médicos habían informado a Isa que se trataba tan solo de gases. Pese a recibir medicación intravenosa, los dolores de Isa no habrían disminuido; así que la hija de la intérprete de Marinero de luces, habría decidido regresar al hospital para ser diagnosticada de nuevo y fue en ese momento cuando decidieron que se quedara ingresada. Así lo contaba en sus redes sociales: “Ayer mi plan era dar una vuelta, pero resulta que me levanté con un dolor abdominal horroroso", explicaba la colaboradora. "Fue a más, me asusté un montón porque no sabía qué podía ser. Como no me atrevía a tomarme nada, fui al médico para ver qué me recomendaba”.