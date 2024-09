Isa Pantoja, operada de urgencia en Cádiz

Isa Pantoja se encuentra ingresada en el Hospital de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, desde esta madrugada. La hija de la tonadillera, comenzó a sentirse mal y ha sido ingresada de urgencia esta madrugada debido a unos fuertes dolores abdominales que llevaba padeciendo desde hace días. Ella misma ha ido contando, a través de sus redes sociales, cómo se sentía: "Tengo dolor en la boca del estómago", haciendo referencia al principio del malestar y que luego se extendió "a toda la tripa", describiéndolo como un dolor "horroroso". La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP decidió acudir al centro hospitalario, donde tendrá que pasar por quirófano, según informa La Voz de Cádiz.

Un dolor que "fue a más"

En un primer momento, y tras realizarle varias pruebas, los médicos habían informado a Isa que se trataba tan solo de gases. Pese a recibir medicación intravenosa, los dolores de Isa no habrían disminuido; así que la hija de la intérprete de Marinero de luces, habría decidido regresar al hospital para ser diagnosticada de nuevo y fue en ese momento cuando decidieron que se quedara ingresada. Así lo contaba en sus redes sociales: “Ayer mi plan era dar una vuelta, pero resulta que me levanté con un dolor abdominal horroroso", explicaba la colaboradora. "Fue a más, un dolor horroroso, me asusté un montón porque no sabía qué podía ser. Como no me atrevía a tomarme nada, fui al médico para ver qué me recomendaba”.

Apendicitis

Según el entorno de Isa, y según publica el portal 'Chance', el verdadero motivo que ha llevado a Isa a ser intervenida de urgencia ha sido una apendicitis. Sus dolores apuntaban a esa dolencia: "No he podido ir a entrenar, no puedo sentarme bien porque me duele muchísimo, no puedo andar… Lo estoy pasando fatal”. Y añadía que: "He probado de todo y no soy capaz de quitarlos. En todo el día he comido lonchas de pavo y agua". A lo largo de hoy jueves 12 de septiembre será intervenida acompañada siempre de su marido, Asraf Beno, su compañero de vida.