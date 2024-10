Isa Pantoja, en su entrevista más dolorosa: 'No entiendo qué hecho yo para quedarme huérfana por segunda vez'

La relación de Isabel Pantoja y su hija pequeña Isa está completamente rota. A pesar de que la influencer lleva lidiando con esta dura situación años, la gota que ha colmado el vaso y que la ha llevado a sentarse en un plató de televisión para sincerarse es que la cantante no se ha interesado por su salud tras la intervención quirúrgica de urgencia a la que tuvo que someterse el pasado mes de septiembre. “Yo no sé qué es lo que he hecho tan grave. Me adoptó y como quien abandona a un perro. Es como si no existiese”, ha explicado en ¡De viernes!

© deviernestv

La última vez que la artista andaluza y la creadora de contenido hablaron fue en mayo de 2023 con motivo del Día de la Madre. Una celebración que fue de lo más amarga para Isa Pantoja debido a un comentario hiriente que recibió de parte de su progenitora. “La felicitó y me escribió un tocho enorme. Entre las cosas que me dice hay una cosa que ella sabe que no he superado ni superaré jamás. Me dice que no sabe a cuál de las madres me estoy refiriendo. Se refiere a mi madre biológica. Es un mensaje al que no contesto porque no me siento preparada”.

© deviernestv

Y es que Isa también ha confesado que todo lo referido a su adopción ha sido un asunto muy delicado en su vida, ya que en su hogar la han hecho sentirse desplazada. Una desagradable circunstancia que también ha repercutido en su hijo Albertito (10). “Yo no he hecho nada malo a esa familia. Ellos no estaban preparados para la adopción, nunca lo han aceptado. No me voy a culpar más, no tengo la culpa de que no me hayan hablado, de que no me acompañen y mucho menos tengo la culpa de que no hablen a un niño de diez años que es mi hijo”.

© GTRES

Para no sufrir más y no llevarse más decepciones, la que fuese concursante de Supervivientes ha cortado todo tipo de lazos con la intérprete de Marinero de Luces. “La decisión que he tomado es que mi madre vive, pero es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez. He tenido que estar en las malas para darme cuenta de que ella existe, pero no la espero en ningún momento de vida. La echo de menos, pero es como si no estuviera. Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez. No he hecho nada para merecerlo”.

© GTRES

Sin poder contener las lágrimas, Isa ha explicado que siempre tendrá presente los buenos momentos vividos al lado de su familia, a los que sigue queriendo y protegiendo. “Yo siempre estoy agradecida a ella. A pesar de las cosas malas, he sido feliz, cuando cantaba conmigo, cuando íbamos por Cantora. Yo era tan feliz y no entiendo qué le ha podido pasar por la cabeza para merecer quedarme huérfana por segunda vez. Aún así si el día de mañana necesitan cualquier cosa, yo voy a estar allí si ellos me dejan”.

© GTRES

La influencer ha contagiado su emoción al resto de colaboradores presentes en plató, especialmente cuando ha relatado como Dulce, su niñera, le contó cuando era pequeña que Isabel Pantoja sintió un flechazo absoluto al verla en el orfanato. “Ella quería una niña y cuando iba pasando por la cuna me vio y dijo esa se viene conmigo. Sé que ella me quiso desde el primer momento, me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger”.

© deviernestv

De la misma manera, la mujer de Asraf Beno ha expresado que cree que su madre se ha aislado completamente de su entorno más cercano. Un problema al que no quiere poner solución. “No sé cómo vive así, sabiendo que tiene dos hijos con los que no se habla, nietos con los que no tiene relación y teniendo una vida tan sola. No sé si es demasiado fuerte o le da igual todo. Mi madre no es feliz porque no quiere ser feliz”.