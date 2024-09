Isa Pantoja, rota y recuperándose, cuenta que no ha tenido contacto con su madre: 'Esperaba una llamada'

Isa Pantoja tuvo que ser operada de urgencia por culpa de una apendicitis aguda y tras sufrir fuertes dolores abdominales. Tras permanecer varios días ingresada en el Hospital de El Puerto de Santa María en la provincia de Cádiz, recibió este lunes el alta: "De vuelta en casa. Ya estoy mucho más recuperada y me siento mejor. Gracias por los mensajes". La colaboradora de televisión abandonó el centro médico de la mano de su marido, Asraf Beno, y su hijo Albertito de diez años. Ahora, casi recuperada al 100%, la hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre los rumores de que su madre le hiciera una supuesta llamada para interesarse sobre su estado de salud.

Isa Pantoja ha intervenido en el programa de Vamos a ver de Telecinco para explicar si su madre la llamó por teléfono o si acudió o no a visitarla. Tras contar que se encuentra "bien, con dieta blanda y los puntos me tiran un poco, pero estoy bien", ha contestado a las preguntas de Joaquín Prat las palabras que pronuncio Antonio Rossi de que su madre se había informado de su estado de salud a través de Anabel Pantoja. "La conclusión es que no me ha querido llamar y no me ha querido venir a ver. Básicamente eso, porque también ha estado Anabel ahí a su alcance y no ha dado el paso".

© isapantojam

Unas duras palabras en las que también ha desvelado que internamente, tenía la esperanza de que su madre la llamara: "Igual que en la boda sabía que no y había mucha gente que me decía que iba a venir, en este caso no tenía ninguna duda de que me iba a llamar o iba a venir. De hecho apostaba más porque iba a venir antes de llamarme".

© isapantojam

El presentador ha querido apostillar que en el hospital se encontraba Dulce. Una información que la colaboradora de televisión ha contestado: "Gracias a Dios vino a ocuparse de Albertito. El jueves me operaron por la mañana y el viernes se fue Dulce y yo he estado hasta el lunes en el hospital. En total cinco días". Joaquín Prat también ha preguntado por su cuñada: "Irene no sabía que te iban a operar". A lo que ha respondido: "Bueno, vale".

Isa Pantoja también ha desvelado que durante esos días ha reflexionado: "He tenido tiempo para pensar en muchas cosas. En todo. Alegría, tristezas, enfados, y he soltado la rabia porque he tenido mucho tiempo para pensar. He decidido hacerme un cambio y quitarme algunas cosas. Rabia y enfado porque sí que esperaba una llamada o una visita, pero sobre todo porque se ha dado una información que se ha dado que no es verdad".

De hecho, a través de su perfil público también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han estado estos días a su lado: "Gracias por los mensajes. El elefante que me dio Albert me ha acompañado durante estos días y él no se ha separado de mí salvo para ir al cole. Mis dos chicos han estado pegaditos a mí dándome mucho amor. Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara, a Dulce, a mi prima Anabel, a mis compañeros y sobre todo a mi marido".