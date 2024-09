Isa Pantoja publica un contundente comunicado desde el hospital ¿dirigido a su madre y su hermano?

Isa Pantoja continúa ingresada después de haber sido operada — hace dos días — de urgencia a causa de una apendicitis tras sufrir varios días fuertes dolores abdominales. A pesar de tener que permanecer unos días más en el Hospital de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, la colaboradora de televisión se está recuperando y ha querido mandar un comunicado para dar las gracias por todo el apoyo recibido estos días. También ha aprovechado para lanzar un mensaje que podría ir dirigido a su familia.

"Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí", ha comenzado escribiendo junto a un icono de un corazón vendado de color rojo. Ha continuado explicando cómo se encuentra: "No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio". Eso sí, no pierde la esperanza de recibir el alta en los próximos días: "Espero ir a casa pronto".

Tras estas palabras de agradecimiento, Isa Pantoja ha mandado un mensaje con doble sentido, pero sin decir a quién va dirigido. Muy tajante ha escrito: "En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad". La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP no ha recibido durante estos días ni la visita de su madre, Isabel Pantoja, ni la de su hermano, Kiko Rivera y su cuñada, Irene Rosales.

Quienes no se han separado de su lado han sido Asraf Beno y su hijo. De hecho, está siendo su marido el encargado de dar los partes sobre su estado de salud a la prensa cuando entra y sale del hospital. Este domingo ha contestado a los medios de comunicación que aguardaban en la puerta su llegaba y ha contado que Isa Pantoja está "mejorando poco a poco" y que sobre todo "estamos apoyándola mucho tanto Albertito como yo y Dulce, aunque ya se ha ido". Anabel Pantoja también ha querido acercarse a ver a su prima y apoyarla en estos momentos, ya que además, se encuentra en la misma ciudad que ella porque ha ido a pasar unos días a casa de su novio y futuro padre de su hija, David Rodríguez.

Un dolor que "fue a más"

En un primer momento, y tras realizarle varias pruebas, los médicos habían informado a Isa que se trataba tan solo de gases. Pese a recibir medicación intravenosa, los dolores de Isa no habrían disminuido; así que la hija de la intérprete de Marinero de luces, habría decidido regresar al hospital para ser diagnosticada de nuevo y fue en ese momento cuando decidieron que se quedara ingresada. Así lo contaba en sus redes sociales: “Ayer mi plan era dar una vuelta, pero resulta que me levanté con un dolor abdominal horroroso", explicaba la colaboradora. "Fue a más, un dolor horroroso, me asusté un montón porque no sabía qué podía ser. Como no me atrevía a tomarme nada, fui al médico para ver qué me recomendaba”. Además, detalló cómo se sentía: "Tengo un dolor en la boca del estómago que luego se extendió a toda la tripa. Horroroso". Por suerte, la exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP ha sido operada de apendicitis y pronto volverá a su casa con su familia.