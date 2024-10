Isa Pantoja se vuelca en su marido y su hijo en medio de la tormenta mediática

Tras su controvertida entrevista explicando los motivos por los que había decidido cortar todo tipo de vínculo con su madre y algunos de los episodios más duros de su infancia, Isa Pantoja ha decidido volcarse por completo en su familia. Este fin de semana, la influencer ha disfrutado de un agradable paseo y una comida en una terraza con vistas al mar junto a su marido, Asraf Beno, y el pequeño Albertito, de diez años, en el Puerto de Santa María, localidad gaditana donde tienen fijada su residencia.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la prima de Anabel Pantoja se mostró en todo momento muy pendiente de su hijo, que es su mayor prioridad en estos momentos. “Ser madre me ha hecho replantearme cosas, para mí es lo más importante. La felicidad más grande que tengo en mi vida es verlo crecer”, confesó en ¡De viernes! Por ello, en los últimos años, se ha sentido muy dolida por los desplantes que la cantante andaluza le ha hecho a su nieto, como no llamarle en el día de su cumpleaños.

Por supuesto, otro de sus grandes pilares es su marido Asraf Beno, con el que pasó por el altar en noviembre de 2023. “Todo bien, más tranquila”, respondió cuando la prensa se preocupó por el estado de ánimo de su mujer. Y es que, tal y como la propia Isa ha declarado, se encuentra inmersa en una montaña rusa de emociones, e, incluso, se plantea pedir ayuda a un profesional para hacer frente a los problemas que arrastra del pasado. “Me han recomendado que vaya a un psicólogo especializado en el tema de la adopción y por supuesto que lo voy a hacer, quiero estar bien para darle la mejor infancia a mi hijo”.

María del Monte y Dulce, las aliadas de Isa Pantoja

En estos delicados momentos, Isa Pantoja ha tenido la oportunidad de recuperar el contacto con una de las personas más importantes de su vida, María del Monte, su madrina. “En privado me ha dicho cosas muy bonitas y me ha mostrado mucho cariño. Si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas antes era por las circunstancias, ahora vamos a estar para poder darnos mucho cariño”, ha reconocido en Vamos a ver, el programa matutino de Telecinco en el que colabora.

Hay que recordar que la intérprete de Cántame, que siempre había preferido mantenerse en un discreto segundo plano cuando le preguntaban por asuntos relacionados con Isabel Pantoja, no dudó en mostrar su estupefacción al escuchar el desgarrador testimonio de la que fuese concursante de Supervivientes. “Si lo que mi ahijada ha contado es así me parece una barbaridad. Es una persona a la que he querido, quiero y voy a querer toda mi vida”.

De la misma manera, Dulce, que trabajó durante muchos años para la Tonadillera como niñera, tampoco dudó en sentarse en el plató de ¡De viernes! para defender la versión de los hechos de la creadora de contenido.