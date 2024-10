María del Monte rompe su silencio tras el duro testimomonio de su ahijada, Isa Pantoja

La reciente entrevista en la que Isa Pantoja habló sobre su familia no ha dejado a nadie indiferente. La hija de Isabel Pantoja no pudo contener las lágrimas al contar los detalles de su complicada relación con su madre: "Yo no sé qué es lo que he hecho tan grave. Me adoptó y como quien abandona a un perro. Es como si no existiese los momentos más duros de su infancia", declaró en ¡De viernes!, aclarando que el hecho de que la cantante no se preocupase por su salud tras su reciente operación fue la gota que colmó el vaso. Las reacciones no se han hecho esperar y la última en pronunciarse ha sido María del Monte, madrina de Isa. La artista, que es muy reservada, nunca habla sobre nada relacionado con Isabel Pantoja ni su entorno, pero en esta ocasión ha decidido romper su silencio y ser muy clara con lo que opina sobre las declaraciones de su ahijada.