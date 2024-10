Descubre el nuevo proyecto de Hande Erçel junto a un galán con el que tiene mucha química

Hande Erçel es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. La protagonista de Love is in the air atraviesa por un dulce momento de su vida. En lo personal, todo le sonríe, y en noviembre celebrará por partida doble: por un lado, su cumpleaños, y, por otro, su segundo aniversario con Hakan Sabancı, junto al que cada vez se muestra más feliz y enamorada.

En el ámbito profesional, las cosas tampoco podrían irle mejor; tras finalizar este verano el rodaje de Rüzgara Birak (Déjaselo al viento), ahora podría regresar con una nueva serie, precisamente, junto a su compañero en esta ficción: Bariş Arduç, conocido en España por su papel como el querido Ömer en Te alquilo mi amor, según ha informado la periodista turca Birsen Altuntaş.

La pareja de actores, dos de los más solicitados de Turquía, se unía por primera vez en la comedia romántica que grabaron en julio entre Estambul y los idílicos pueblos costeros de Çeşme y Alaçatı. La química que ambos intérpretes han desprendido en la cinta ha sido tan palpable que, tan solo unos meses después, volverán a trabajar juntos en una nueva ficción.

Tanto Hande como Bariş han declarado en diferentes entrevistas que, durante las grabaciones de Rüzgara Birak, se entendieron a las mil maravillas y que les encantaría repetir la experiencia. "Formamos un buen dúo", afirmaba el protagonista de Alparslan: Büyük Selçuklu, de 37 años. Mientras que la bella protagonista de Bambaşka Biri, de 30 años, expresaba su ilusión porque "la emoción y la felicidad que sentimos durante el rodaje, se transmitan al público".

La suma del talento de Erçel y Arduç ha creado una atmósfera tan mágica frente a la cámara que, según la información filtrada entre bastidores, Saner Ayar, jefe de 03 Medya, la productora detrás de la esperada cinta, está decidido a hacer realidad el sueño de los actores y de su legión de fans, uniéndolos de nuevo en una nueva serie para Disney+ Turquía, plataforma que, tras unos meses de parón, pretende regresar con fuerza al mercado con producciones propias.

Esta nueva ficción lleva como título provisional Reminder (Recordatorio) y su guion será obra de Özgur Önurme, artífice de grandes éxitos como Fatma, disponible en Netflix, y la serie Asaf, ambas escritas junto a Ahmet Vatan. Además, Önurme también ocupará la silla de director. Aún no hay una confirmación oficial sobre este proyecto por parte de los intérpretes, ni una posible fecha para el inicio del rodaje, ya que, estos días, Hande Erçel y Bariş Arduç estarían leyendo el guion. Si les gusta y aceptan este nuevo reto, sus caminos profesionales volverán a unirse en la pantalla, una noticia que, sin duda, alegraría a los seguidores de ambas estrellas, quienes están deseando verlos trabajar de nuevo juntos.

¿De que trata Rüzgara Birak?

La cinta sigue la historia de Ege Yazıcı y Aslı Mansoy, interpretados por Arduç y Erçel, respectivamente. Ambos son herederos del poderoso imperio empresarial Yaman, pero sus caminos se separaron durante años. Él, tras regresar del extranjero, vive en la tranquila localidad de Çeşme, donde ha abierto una escuela de surf, mientras que ella dirige la empresa familiar desde Estambul.

Su reencuentro no es solo inesperado, sino también conflictivo, ya que la chica planea construir un gran hotel en la bahía donde el joven ha establecido su centro náutico, lo que provoca una intensa disputa entre ellos.

Después de una tensa reunión del consejo de administración, la chica se embarca en la difícil tarea de alcanzar un acuerdo con Ege, quien está decidido a preservar la belleza natural de la zona. A medida que intentan salvar la compañía familiar, la tensión entre sus intereses se transforma en una atracción innegable y, aunque al principio parece imposible que puedan llegar a un entendimiento, la conexión entre ellos crece y da paso a una historia de amor apasionante que atrapará a los espectadores.

Aún no hay fecha oficial para el estreno de la cinta, pero se espera que llegue a las salas de cine antes de que finalice el año y previa a su emisión en plataformas digitales, se cree que formará parte del catálogo de Netflix. Con su carisma y conexión en pantalla, Hande Erçel y Bariş Arduç están listos para cautivar al público una vez más, mientras los seguidores cuentan los días para disfrutar de esta historia, que promete ser un emocionante viaje de amor y desafíos, y que, seguramente, dejará huella en sus corazones.