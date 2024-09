Hande Erçel y Baris Arduc desvelan los primeros detalles sobre su nueva y esperadísima película juntos

Hande Erçel saltó a la fama como la inolvidable Eda Yildiz en Love is in the air mientras que Baris Arduç hacía lo propio con el entrañable Ömer de Te alquilo mi amor. Dos personajes que les catapultaron al éxito y que les ha convertido en dos de los actores turcos más queridos por el público. Ahora, para alboroto de su legión de fans, estas dos estrellas unen fuerzas en la película Rüzgara Birak (Déjalo en manos del viento), un filme que se estrenará muy pronto.

© @lanistarmedia

Lo que se presentaba como un sueño para los seguidores de estos dos intérpretes, cuando el 23 de junio se anunciaba el comienzo de las grabaciones de la cinta, ya es una realidad.

Hace unos días acababa el rodaje del filme, que ha tenido espectaculares escenarios como la ciudad de Estambul y los idílicos pueblos costeros de Çeşme y Alaçatı, ubicados en la provincia turca de Esmirna. Tras festejar la finalización de un trabajo bien hecho, los protagonistas compartían sus primeras impresiones sobre esta romántica cinta.

Barış Arduç, quien en la película da vida a Ege, un profesor de surf que vive en Çeşme, ha afirmado que su compañera Hande Erçel, con la que coincide por primera vez frente a la cámara, y él "formamos un buen dúo", algo que podemos apreciar en la gran química que desprenden en las imágenes que han compartido desde Lanistar Media y Royal Pictures, sus productoras.

Además, el protagonista de Alparslan: Büyük Selçuklu, de 36 años, ha asegurado que es una de esas cintas que "captura todas las emociones positivas que el verano crea en las personas en una geografía única. Esperamos que la película evoque sentimientos agradables en los espectadores", sin poder contener la emoción finalizaba reconociendo que "estamos ansiosos porque se encuentre con el público".

Por su parte, Hande Erçel, que en la ficción se mete en la piel de una ambiciosa mujer de negocios, ha compartido los sentimientos que le ha provocado darle vida. “Estoy feliz de presentar al público al personaje de Aslı en una historia que me fascinó desde el momento en que leí el guion. Completamos nuestro rodaje con un gran equipo, haciendo de cada día un placer diferente", ha señalado la protagonista de Bambaşka Biri, de 30 años, dejando claro lo mucho que han disfrutado con este trabajo. La bella actriz ha expresando también su deseo de que "la emoción y la felicidad que sentimos durante el rodaje, se transmitan al público".

La esperada película, que se proyectará en cines antes de estrenarse en las plataformas digitales, previsiblemente en Netflix, está escrita por Ceylan Naz y dirigida por Engin Erden, y, aunque aún no hay fecha oficial para su estreno, se espera que vea la luz a final de año.

¿Qué nos espera en Rüzgara Birak?

El filme narra la historia de Ege Yazıcı y Aslı Mansoy, herederos del poderoso grupo empresarial Yazman. La joven dirige el negocio desde Estambul mientras que el chico, tras regresar del extranjero y abrir una modesta escuela de surf, vive una tranquila vida en Çeşme. Ambos se reencuentran después de muchos años para salvar la empresa familiar.

La continuidad de la compañía depende de la construcción de un gran hotel en la bahía donde Ege ha montado su centro náutico. Para ser exactos, el lugar donde el joven trabaja, es el punto exacto sobre el que Aslı planea levantar el edificio, lo que provoca una fuerte disputa entre ellos.

Después de una tensa reunión del consejo de administración, la chica se embarcará en la complicada tarea de tratar de alcanzar un acuerdo con Ege, un joven decidido a preservar el entorno de la zona.

En un primer momento, parece imposible que ambos puedan llegar a un entendimiento, pero, poco a poco, la atracción entre los dos les llevará a formar una alianza indestructible que dará lugar a una apasionante historia de amor.