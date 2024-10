Así es la vida actual de los compañeros de Liam Payne en One Direction

El mundo del espectáculo sigue conmocionado por la prematura muerte de Liam Payne (31 años) tras caer por el balcón de un tercer piso en el hotel Casa Sur de Buenos Aires. Sus compañeros de One Direction se han mostrado muy afectados tras perder a su buen amigo, al que le han dedicado mensajes de lo más conmovedores. La boyband se formó en 2010, después de que sus cinco miembros pasasen por el talent show Factor X. Cinco años más tarde, con cinco discos y cuatro giras internacionales, los chicos decidieron volar por separado. A continuación, recordamos cómo son sus vidas tras haber alcanzado la gloria adolescente.

Harry Styles (30 años)

Harry Styles es el chico de oro del género pop. En 2017, el intérprete británico sacó su primer disco en solitario, Harry Styles, con sonidos nuevos y composiciones propias que lo afianzaron como un artista adulto y con un estilo único. Posteriormente, vendrían Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), en los que se puede ver su evolución personal y profesional, pero con la calidad que le ha llevado a romper récords, vender millones de copias y ganar tres premios Grammy.

Harry ha querido probar suerte más allá de la música. Dio el saltó a la gran pantalla con el filme bélico Dunkerque, dirigido por Christopher Nolan. En 2022, afianzó su faceta como actor en No te preocupes cariño y My Policeman, donde daba vida a los protagonistas. Además, es el fundador de la tienda Pleasing, de artículos de ropa y belleza ecológicos y unisex.

Su vida personal también ha acaparado numerosos titulares, ya que sus parejas han sido grandes celebridades como Taylor Swift, Kendall Jenner y Sara Sampaio. Aunque sus romances no han llegado a buen puerto, mantiene una relación cordial con la mayoría de ellas.

Zayn Malik (31 años)

Zayn Malik fue el primero en abandonar One Direction, puesto que quería alejarse temporalmente del foco mediático y tener una vida más tranquila. En 2016, retomó su carrera profesional como artista en solitario con el disco Mind of Mine. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes de estudio más al mercado: Icarus Falls (2018), Nobody Is Listening (2021) y Room Under The Stairs (2024). Tras la devastadora muerte de Liam, el intérprete ha decidido posponer los conciertos que tenía programados en Estados Unidos en señal de respeto.

Zayn ha tenido una ajetreada vida sentimental. Su relación más conocida fue con Gigi Hadid, madre de su hija, Khai (4 años). La modelo y el vocalista comenzaron a salir en 2015. La pareja tuvo varias rupturas entre 2018 y 2020, año en el que la popular maniquí se quedó embarazada. Todo se torció para ellos cuando en 2021 Yolanda Hadid, madre de Gigi, denunció a su yerno por golpearla. El cantante no disputó los cargos y aceptó 360 días de libertad condicional.

Louis Tomlinson (32 años)

En 2019, Louis Tomlinson lanzó su primer disco en solitario Walls, que contiene sencillos como Kill my Mind y Two of Us. Tres años más tarde, llegó al mercado el álbum Faith in the Future. Este no es su único vínculo con la industria musical, puesto que es el fundador de la discográfica Triple Sitngs. Así mismo, ha vuelto a la televisión como jurado de Factor X, programa donde saltó a la fama.

Louis es padre de un niño de ocho años llamado Freddie, fruto de su relación intermitente con la estilista Briana Jungwirth. La muerte de Liam no ha sido la única pérdida dolorosa a la que el cantante ha tenido que hacer frente, puesto que su madre falleció a causa de leucemia poco tiempo después de la disolución de One Direction y en 2019 su hermana Felicité perdió la vida con 18 años a causa de una sobredosis.

Niall Horan (31 años)

Niall Horan fue el último miembro One Direction en ver a Liam Payne con vida, ya que este había viajado hasta Argentina para estar presente en el concierto que Horan ofreció el 2 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. En este tour, deleita a sus fans con los temas más conocidos de sus tres álbumes de estudio: Flicker (2017), Heartbreak Weather (2020) y The Show (2023), los cuales han gozado de gran popularidad. Además, formó parte del jurado de la 23 edición de The Voice, la versión estadounidense de La Voz.

En lo referido al terreno personal, desde 2020, es protagonista de una bonita historia de amor junto a Amelia Wooley, que trabaja en la industria de la moda. En más de una ocasión, el cantante ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental, puesto que además de ser claustrofóbico está diagnosticado con ansiedad y de un trastorno obsesivo-compulsivo.