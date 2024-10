Zayn Malik en shock, pospone su gira tras la trágica pérdida de Liam Payne

El mundo de la música se encuentra de luto tras la desgarradora noticia de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. Zayn Malik, quien también formó parte de la exitosa banda ha tomado la difícil decisión de posponer la gira estadounidense de su esperado tour 'Stairway to the Sky', que iba a dar comienzo el próximo 23 de octubre y sería su primer tour en solitario. En una conmovedora publicación en su perfil público, el intérprete compartió su dolor y la razón detrás de esta decisión. "Dada la devastadora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira Stairway to the Sky" anunció Malik, que se mostró muy afectado

© Getty Images Niall, Louis, Zayn y Liam en la premier de 'One Direction: This Is Us'

El cantante, de 31 años, afirmó que las nuevas fechas de los conciertos se reprogramarían para enero, asegurando a sus seguidores que las entradas seguirían siendo válidas. Con un mensaje lleno de amor y gratitud, concluyó: "Os quiero a todos y gracias por vuestra comprensión." Una decisión que refleja no solo su dolor, sino también su respeto por la memoria de Liam, quien falleció a los 31 años el pasado 16 de octubre tras un trágico accidente en Buenos Aires, Argentina.

© Getty Images Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik

Zayn, en su tributo personal a Liam, escribió: "He estado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta que había muchas más conversaciones que deberíamos haber tenido en nuestras vidas." Refiriéndose a los momentos difíciles, expresó: "Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un chico de 17 años, siempre estabas ahí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora, haciéndome saber que eras mi amigo y que yo era querido."

© zayn Liam y Zayn en su tributo publicado en redes sociales

A pesar de ser más joven, Zayn lo describió como una persona fuerte: "Siempre fuiste más sensato que yo, tenías tu propia opinión y no tenías problemas en decirle a la gente cuando estaban equivocados." En el ámbito musical, reconoció el enorme talento de Liam: "Cuando se trataba de la música, tú eras el más cualificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional." Malik añadió que siempre podía confiar en él para guiar al grupo: "No importaba lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos contar contigo para saber hacia dónde dirigir el barco."

© Getty Images

Zayn también compartió su mayor dolor: "Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un abrazo una vez más y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te quise y te respeté profundamente." "Apreciaré todos los momentos que compartí contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento, más allá de estar devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y en paz, y que sepas cuánto te amamos", concluyó.

© Getty Images

La gira 'Stairway to the Sky', representa un momento crucial en la carrera de Zayn, ya que será su primer tour en solitario desde que dejó One Direction. Tras su separación con Gigi Hadid, con la que tiene una hija en común de 4 años llamada Khai, el cantante había encontrado una nueva ilusión en este nuevo proyecto profesional. El evento incluirá un total de 11 fechas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. El artista estaba ansioso por reencontrarse con sus fans y compartir su música en un nuevo capítulo de su carrera.

© Getty Images Zayn Malik en su última aparición para un desfile de Off- White

A pesar de la tristeza que lo rodea, el mensaje de Zayn resuena con la fortaleza y el amor que siempre caracterizaron su vínculo con Liam. Los fans incondicionales del artista y de One Direction continúan apoyándolo en este difícil momento, recordando la profunda conexión que existía entre los miembros de la banda.