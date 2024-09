Todos los detalles de la fiesta del cuarto cumpleaños de Khai, hija de Gigi Hadid y Zayn Malik, inspirada en ‘Star Wars’

Khai, la hija de la supermodelo Gigi Hadid y el cantante, ex integrante de One Direction, Zayn Malik, cumplió ayer, 19 de septiembre, cuatro años. Una fecha señalada de la que ambos artistas quisieron dejar constancia en sus redes sociales. Por su parte, el británico emocionó con la dedicatoria que acompaña a la imagen que difundió junto a su pequeña en brazos: “Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida, te amo más de lo que las personas me permiten expresar, más que orgulloso de llamarte mi hija… Agradecido por cada segundo que paso a tu lado, mientras te conviertes en la persona increíble que yo sé que ya eres. Hoy hace cuatro años mi vida cambió para siempre y no sería el hombre que soy hoy sin ti”.

© @zayn

© @gigihadid

La modelo estadounidense nos cautivó, igualmente, con el pie de foto que añadió a las instantáneas que publicó. Escrito con el que nos acercó a Khai al hablar sobre sus gustos: “Nuestra niña cumple 4 años hoy y lo celebramos toda la semana!!! Le encantan los animales (también los fantásticos), la música, Baby Yoda, todo lo relacionado con la naturaleza y los insectos, Descendientes, cualquier cosa blanda o en miniatura y, si es posible, estará en el agua desde el amanecer hasta el anochecer, señaló.

© @gigihadid

Con las imágenes compartidas hemos podido hacernos una idea de la fiesta que vivió la pequeña junto a su madre y amigos. Sin duda alguna, estuvo marcada por sus grandes aficiones. ¿Qué amante de Star Wars no desearía tener una tarta de cumpleaños de uno de los míticos personajes del universo de fantasía? ¿Y quién no querría pasarse horas dibujando, subiendo a hinchables y paseando en caballo rodeado de naturaleza?

© @gigihadid

Una celebración cuidada al detalle con la que Hadid demostró que es toda una experta en la organización de eventos para ocasiones especiales. Además, no hemos podido no fijarnos en cómo Khai está construyendo un estilo más que propio con el paso del tiempo: melena suelta con detalles florales, accesorios de pelo tan cómodos como femeninos, total looks rematados con botas cowboy, moda de baño de lo más vibrante… ¿Estamos ante la futura promesa del modelaje? ¡Está por verse!



© @gigihadid

La top y el que se dio a conocer gracias al programa Factor X mantuvieron una relación sentimental desde 2015 hasta finales de 2021, terminando pocos meses después de convertirse en padres. Sin embargo, tienen la custodia compartida y parecen mantener un buen vínculo por el bien de la niña que tienen en común.