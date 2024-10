Niall Horan se despide de Liam Payne: 'No sabía que después de abrazarle esa noche, le diría adiós para siempre'

Muchos fans de One Direction se preguntaban por qué Niall Horan todavía no había utilizado sus redes sociales para despedirse de Liam Payne. Ya habíamos podido leer los desgarradores mensajes de Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson, pero quedaba él. Finalmente, el artista británico ha decidido romper su silencio y ha compartido una emotiva carta dedicada a su amigo fallecido.

© Getty Images Liam Payne y Niall Horan en 2017

"Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi maravilloso amigo, Liam. Parece que no es real", comienza diciendo Niall. "Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, me vienen a la mente a través de la tristeza".

© Getty Images Niall Horan y Liam Payne en los American Music Awards 2015

Roto de dolor

"Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y guardaré para siempre cada momento que pasamos juntos. El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberle podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarle esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano".

© niallhoran

Su último encuentro

Liam llegó a Argentina con su novia, Kate Cassidy, el pasado 30 de septiembre y, aunque su idea era quedarse solo unos días, finalmente su estancia se alargó dos semanas. Durante su viaje, el artista británico aprovechó para disfrutar de diferentes planes, tal y como mostró en algunas fotos y vídeos que compartió en sus redes sociales, y uno de esos días pudo cumplir su deseo de ir al concierto de su antiguo compañero de One Direction.

© Getty Images Niall Horan en iHeartRadio 2023

Payne no quiso perderse el show que Niall Horan dio en el Movistar Arena de Buenos Aires el 2 de octubre y, sin duda alguna, los dos amigos vivieron una noche mágica. Así lo ha contado el propio Horan al recordar cómo fue ese reencuentro tan especial con Liam, aunque no sabía que sería la última vez que le vería con vida.