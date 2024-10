Se desvela la causa de la muerte de Liam Payne en el informe preliminar de su autopsia

La repentina muerte de Liam Payne, que vino al mundo el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, ha dejado a todo el mundo a nivel internacional paralizado. El cantante y exintegrante de la banda One Direction ha fallecido con apenas 31 años de edad dejando atrás a millones de fans en todo el mundo, a su familia y amigos, pero sobre todo a un niño de 7 años. Ahora, 24 horas después, ha salido a la luz el informe oficial de su muerte realizado por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Morgue Judicial de Buenos Aires, en el que se indica, entre otros detalles, que ninguna de las lesiones sufridas por el artista, señalan "la presencia de una tercera persona".

Las primeras informaciones que se conocieron tras desvelarse su muerte, fue que Liam Payne se había caído desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur, un incidente que le costó la vida y los sanitarios no pudieron hacer nada por él, solo certificar su muerte tras encontrarlo en el patio interior del lugar donde se hospedaba. El informe pericial, realizado por los peritos forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Roberto Cohen confirma que la hora de la muerte ocurrió a las 17:07 hora local (21:07 hora española).

Entre los datos ofrecidos, a falta de conocer el informe completo, apuntan que "no hubo la presencia de una tercera persona" y que "Liam no adoptó una postura de protección ante la caída". También se explica que "se podría haber caído en un estado de semi o total inconsciencia". A esto hay que sumarle que en el parte preliminar del equipo forense indica que, tras precipitarse al suelo desde el balcón de su habitación, Liam sufría un politraumatismo que acabó con su vida. El golpe contra el suelo le provocó una hemorragia interna y externa que impidió su reanimación por parte de los servicios de emergencias.

Uno de los médicos que atendió a la estrella de la música explicó cómo habían sucedido los acontecimientos desde que recibieron el aviso: "A las 17.04 a través del sistema integrado de seguridad pública 911, fuimos alertados de una persona que se encontraba en un patio interno de la gerencia de un hotel de la casa sur. A las 17.11 llegó un equipo del SAME y constató el fallecimiento de este hombre y posteriormente nos enteramos de que era cantante de un grupo musical. Lamentablemente, tenía lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, por lo que tuvimos que confirmar su muerte, no había posibilidad de reanimación", informó el médico argentino, Alberto Crescenti.

En marzo pasado, Liam le dedicó su última publicación a su hijo Bear, de siete años de edad.

La policía de Argentina explicó a los medios del país que Liam sufrió se cayó "heridas extremadamente graves" al caer del tercer piso del Hotel Casa Sur. En cuanto al estado de la habitación de Payne - de sesenta y cinco metros cuadrados del hotel Casa Sur, en el barrio bonaerense de Palermo - la definieron como “completamente desordenada” y con “varios elementos rotos” en la que "encontraron paquetes de clonazepam, un depresor del sistema nervioso central, junto con suplementos energéticos y otros medicamentos de venta libre esparcidos entre sus pertenencias. Una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular fueron recuperados del patio interno donde se encontró el cuerpo de Payne".

El que fuera uno de los cinco integrantes de One Direction según lo publicado, el ex componente de One Direction llegó a la capital argentina junto a su pareja desde hace dos años, Kate Cassidy. Sin embargo, hacía solo unos días que la influencer se había marchado. Fue a partir de entonces cuando el cantante entró en una sucesión de hechos que no pudo controlar y que terminó en este tráfico final en el que los trabajadores del hotel, alarmados, tuvieron que llamar a emergencias: "Tenemos un huésped agresivo que está drogado y está destrozando su habitación. Necesitamos que venga alguien, no sabemos si su vida corre peligro. Su dormitorio tiene un balcón y tenemos miedo de que pueda hacer algo". Esta fue la breve conversación - filtrada por Daily Mail - que mantuvieron minutos antes de que Liam Payne se arrojase al vacío desde un tercer piso a 14 metros de altura.

La trágica noticia ha conmocionado al mundo de la música, y sus seguidores y compañeros artistas están intentando asimilar la repentina pérdida del talentoso artista. La familia de Liam dijo en un comunicado emitido por su portavoz: "Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente". Según ha informado el Daily Mail, Kate Cassidy, su novia, "está en shock" por la muerte de su pareja. Entre los rostros conocidos que han querido homenajearle se encuentra Rita Ora, quien le ha dedicado una canción, Sofía Reyes, J Balvin o Sebastián Yatra, entre otros.