Omar Montes, de su gran cambio físico a su éxito en la música: así ha cambiado el cantante

Con el paso de los años, Omar Montes se ha convertido en uno de los cantantes de reggaetón con mayor fama de España. Lleva desde 2015 dedicándose a la música, y sus últimos temas, El pantalón, junto a Lola Índigo y Las Chuches, La sevillana o Goteras, son todo un éxito. Pero antes de encauzar su carrera profesional en este campo, el artista fue concursante GH VIP 6, participó y ganó Supervivientes 2019 y también asistió como pretendiente del programa Mujeres y Hombres y Viceversa.

Este jueves, Omar Montes va a acudir como invitado estrella al programa de El Hormiguero y será entrevistado por Pablo Motos para promocionar su próximo concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre. El cantante, de 36 años, y originario del madrileño barrio de Pan Bendito, tiene un hijo que se llama igual que él, y dio el salto a la fama por su relación con Isa Pantoja en 2013. Gracias a su trabajo y esfuerzo, poco a poco se ha ido ganando el cariño de sus seguidores, y a día de hoy, acumula casi diez millones de oyentes en Spotify y cuenta con colaboraciones con grandes artistas como Ana Mena, Abraham Mateo, Daviles de Novelda, RVFV, Chimbala, Ñengo Flow, Juan Magan o Nyno Vargas.

A lo largo de los años, Omar Montes ha sido muy camaleónico y se ha ido adaptando a las diversas circunstancias hasta conseguir el éxito que tiene a día de hoy. Tras romper su relación con la hija de la tonadillera, comenzó a ser un asiduo de los platos de televisión. Tras su paso por Gran Hermano y Supervivientes, donde coincidió con Isabel Pantoja dejando ver la buena relación que existe entre ambos, quiso buscar de nuevo el amor en el programa de Mujeres y hombres y viceversa.

El cantante de reggaetón estuvo un mes conquistando a la Lola Ortiz en el 2013, mientras a su vez, la canaria conocía también a otros chicos. En esta época, Omar Montes lucía una imagen muy diferente a la que luce hoy en día: más delgado, con el pelo rapado, sin barba, y con un look muy diferente. Para la ocasión, grabó un vídeo a modo casting en el que se presentaba con las siguientes palabras: "Me gusta mucho cantar. No sé si canto bien o mal, pero cantar, canto". En total, la tronista y el artista tan solo tuvieron tres citas porque la chispa y el amor no surgió entre ellos. Además, en esa época, se definía así mismo como "cariñoso y juguetón"

Su faceta como padre

Su faceta como padre, es el lado más desconocido del exitoso artista de Pan Bendito, quien se derrite por su hijo, a quien cariñosamente se suele referir como "mi príncipe". El pequeño, que se llama igual que su progenitor, es un 'mini-Omar', ya que se viste como el artista e, incluso, suele llevar los mismos collares llamativos que él. Omar Jr. nació en 2012 fruto de la relación de seis años que mantuvo el trapero con una joven llamada Nuria Hidalgo, mientras vivían juntos en el mismo y humilde distrito madrileño donde el cantante se había criado.

Cuando su bebé vino al mundo, el ex de Isa Pantoja no era por entonces alguien popular ni disponía de una cuenta corriente como la que tiene ahora. Al respecto, confesó que al principio lo pasó mal para criar a su descendiente ante la falta de recursos. "Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo ni muchas oportunidades. Si pudiera volver atrás, hay cosas que no hubiera hecho... o sí", le contó a Jesús Calleja. A día de hoy, el intérprete de Alocao pasa todo el tiempo que puede con él y se lo lleva de un sitio para otro, reconociendo que "es lo mejor que me ha pasado en la vida". Incluso, el juez de Idol Kids llegó a bromear sobre hacer un futuro dueto o colaboración con el niño, algo que le encantaría, si bien aclara que por ahora su hijo se decanta más por el fútbol.