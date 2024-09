Julián Muñoz, en su entrevista póstuma: 'Mayte me ha tratado como lo que era, su marido. Yo, lo contrario'

Han pasado poco más de 24 horas desde el fallecimiento de Julián Muñoz, el que fuera alcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja, y una de sus últimas voluntades se ha hecho realidad en forma de entrevista televisiva. "Quiero que esta entrevista se emita cuando me muera", así comienza la conversación entre el expolítico y Santi Acosta que conduce el especial de De Viernes, en el que Julián cuenta todo lo que le quedó en el tintero. Cuando evoca los mejores momentos de su vida, solo existe un nombre: Mayte Zaldívar. Paradójicamente, también la nombra en el peor que fue cuando detuvieron a su mujer. Asegura que su matrimonio, sus hijas y sus nietos son lo mejor que ha tenido. "Mayte me ha tratado como lo que era, su marido. Yo, lo contrario", aseguró con pesar.

© De Viernes

Estas palabras no han quedado sin respuesta ya que Mayte ha entrado por teléfono en directo profundamente apenada. "Era un hombre increíble", ha dicho con la voz entrecortada. Sobre cómo se despidió de su marido, no ha entrado en detalles, pero si ha dejado claro que fue "con unas palabras muy bonitas, muy de cariño, como hay que despedirse de los seres queridos". En plató se encontraba su nieto Fran, que solo ha tenido buenas palabras para sus abuelos. De su abuela ha asegurado que es "el pilar" de la familia y aunque su abuelo "no siempre quiso bien", en sus últimos momentos no ha dejado de pedirles perdón y de decirles lo mucho que les quiere. “Estábamos todos alrededor de él. Se fue apagando poquito a poco y se fue en paz”, ha contado Fran.

Julián Muñoz falleció en el Hospital Universitario de la Costa del Sol en Marbella, donde llevaba ingresado más de una semana, a causa del cáncer que padecía desde hacía años. Sin separarse de su lado en ningún momento, han estado Mayte Zaldívar, con la que había vuelto a contraer matrimonio en 2024 después de separarse en 2007 tras un mediático divorcio, y sus dos hijas, Eloísa y Elia.

Apenas diez días antes de fallecer Julián concedió una entrevista el 13 de septiembre a ¡De Viernes!. Una aparición que supuso una gran sorpresa para todos los espectadores debido a su delicado estado de salud durante los últimos meses. Justo en esta entrevista explicó el tratamiento al que se estaba sometiendo: "Desde el mes de enero, con dos vértebras rotas, me han puesto morfina y ha sido terrible. Lo pasé muy mal con la quimio y ahora tomo 20 pastillas diarias. He tenido dos o tres infartos, un ictus, y el azúcar me ha dejado sin vista en un ojo".

En la entrevista en la que como en los últimos meses, Mayte estuvo a su lado y juntos contaron por qué habían decidido darse de nuevo el 'sí, quiero': "La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando. Julián se puso a llorar y le preguntamos qué era lo que le pasaba, y él nos dijo que le daba mucha pena que no estuviéramos casados. ¿Tú quieres que nos casemos y te quedas más tranquilo para ver de nuevo tu familia unida? pues venga, lo hacemos. Os puedo asegurar que el motivo por el que nos casamos no son 400 euros de pensión", aseguró Mayte, su eterna compañera.