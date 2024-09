Isa Pantoja se pronuncia sobre la muerte de Julián Muñoz: 'Me quiso y yo a él también, mucho'

Julián Muñoz ha muerto a los 76 años tras mucho tiempo enfermo y enfrentándose al cáncer. Uno de los momentos más mediáticos de la vida del político se produjo cuando se hizo público su noviazgo con Isabel Pantoja. Precisamente, Isa Pantoja, la hija pequeña de la cantante, ha recordado con cariño al que fuese alcalde de la ciudad malagueña. “Es verdad que me ha provocado un shock. Cuando lo he visto esta mañana han pasado por mí muchos momentos. Conmigo siempre se ha portado bien, siempre me ha tratado con mucho cariño. Me quiso y yo a él también, mucho”.

En esta intervención en el programa matinal Vamos a ver, en el que colabora de manera habitual, la joven influencer también ha explicado que fue muy feliz el tiempo que la intérprete de Marinero de luces estuvo junto a Julián. Eso sí, no lo exculpa de sus problemas con la ley. “La verdad es que recuerdo esos años en Marbella muy buenos, creo que es la mejor época que he vivido, era muy niña, tenía siete años. Mi niñez allí fue superbuena, siempre me trató con mucho cariño. No quita lo que haya hecho”.

La concursante de Supervivientes ha celebrado que Julián haya podido pasar los últimos días de su vida rodeado de sus seres queridos: su mujer Mayte Zaldívar, de la que se separó en 2007 y con la que volvió a contraer matrimonio este 2024; sus dos hijas, Eloísa y Elía; y sus nietos. “El hecho de haberse arrepentido y estar rodeado de toda la familia, creo que se ha ido superfeliz. Aprovecho para dar el pésame a la familia y me alegro de que haya estado rodeado de todos”.

En los últimos años, Julián pudo dejar los problemas del pasado atrás con Mayte y sus hijas, con las que vivió ciertos altibajos. En cambio, nunca logró pasar página con la artista andaluza, una inquina que Isa Pantoja no entiende y le parece injusta. “Realmente en mi casa no he visto como mi madre habla mal de Julián. Tampoco le he preguntado a ella. Ese rencor que tenía Julián me extraña porque con sus seres queridos ha terminado bien. Sin embargo, con mi madre no ha avanzado. No estoy nada de acuerdo con eso”.

La mujer de Asraf Beno también ha hecho balance de cómo fue el noviazgo de Julián e Isabel, todo ello desde su perspectiva de niña. “Él me daba mucho cariño y era recíproco por mi parte. Era una persona atenta, cariñosa y siempre me escuchaba. Yo los veía supercontentos a los dos. Yo a mi madre la veía feliz. Luego han pasado muchas cosas, ahí estaba todo bien. Luego vino otra época en la que todo estaba mal. Siempre estaba pendiente de mí, me escuchaba y para mi madre era superbueno. Que tengas una pareja y se lleve bien con su hija es una alegría. Para mí, en mi niñez, marco una etapa importante”.