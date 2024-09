Julián Muñoz muere a los 76 años

Julián Muñoz, el que fuera alcalde de Marbella desde el 2 de mayo de 2002 hasta el 13 de agosto de 2003, ha muerto a los 76 años, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la familia. El expolítico, quien lleva varios años enfrentándose al cáncer, ha fallecido rodeado de sus seres queridos en el Hospital Universitario de la Costa del Sol en Marbella, donde llevaba ingresado más de una semana. Sin separarse de su lado en ningún momento, han estado Mayte Zaldívar, con la que había vuelto a contraer matrimonio en 2024, y sus dos hijas, Eloísa y Elia.

El exedil ingresó la tarde del domingo 16 de septiembre en el hospital debido a un empeoramiento de su estado de salud después de que este verano también tuviera que permanecer durante varios días en este mismo centro. Julián Muñoz, que fue diagnosticado con cáncer, según explicó el mismo, se ha marchado arropado por toda su familia. Era la propia Mayte Zaldívar, de la que se separó en 2007 en un mediático divorcio que llegó tras compartir casi tres décadas y con quien volvió a contraer matrimonio, la que durante estos días anunciaba que el político andaluz se estaba "apagando", aunque nunca perdió la esperanza de que se recuperara.

A pesar de que Mayte lleva casi dos décadas junto a Fernando Marcos, no se ha separado del lado de Julián Muñoz, con quien concedió su última entrevista el 13 de septiembre a ¡De Viernes! de Telecinco. Una aparición que supuso una gran sorpresa para todos los espectadores debido a su delicado estado de salud durante los últimos meses. Justo en esta entrevista explicó el tratamiento al que se estaba sometiendo: "Desde el mes de enero, con dos vértebras rotas, me han puesto morfina y ha sido terrible. Lo pasé muy mal con la quimio y ahora tomo 20 pastillas diarias. He tenido dos o tres infartos, un ictus, y el azúcar me ha dejado sin vista en un ojo".

Una entrevista en la que como en los últimos meses, Mayte estuvo a su lado y juntos abarcaron el tema de su matrimonio y la decisión de haberse vuelto a dar el 'sí, quiero': "La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando. Julián se puso a llorar y le preguntamos qué era lo que le pasaba, y él nos dijo que le daba mucha pena que no estuviéramos casados. ¿Tú quieres que nos casemos y te quedas más tranquilo para ver de nuevo tu familia unida? pues venga, lo hacemos. Os puedo asegurar que el motivo por el que nos casamos no son 400 euros de pensión".

Recordemos que esta misma afección por la que ha fallecido, es la misma por la que en 2021 Julián Muñoz abandonó la cárcel por tener un riesgo de muerte alto tras ser diagnosticado con una "pluripatología grave e incurable". Un trastorno que le liberaba de la cárcel, donde se encontraba cumpliendo condena por sus delitos de corrupción tras ser detenido en 2006 por su implicación en el caso Malaya (en esos momentos cumplía con el tercer grado en Centro de Inserción Social de Algeciras). Desde ese mismo año, el abulense arrastra problemas de salud. Durante sus años de condena el exedil sufrió un ictus, un infarto y una grave enfermedad en las arterias.

Su vida personal

Julián Muñoz contrajo matrimonio con María Teresa Zaldívar García, conocida como Mayte Zaldívar, en 1974, con quien formó una familia tras adoptar a Eloísa Núñez Zaldívar —hija de un primer matrimonio de Mayte— y posteriormente tener a Elia Muñoz Zaldívar, su primera hija biológica en común. En la actualidad, el expolítico estaba viviendo en casa de su hija y en más de una ocasión había reconocido en entrevistas que "estaba centrado en su familia y en disfrutar del tiempo con sus nietos".

Su historia de amor con Isabel Pantoja

El matrimonio finalmente se disolvió tras la aparición en sus vidas de Isabel Pantoja. La cantante y Julián Muñoz tuvieron un romance muy difícil desde el principio. Poco después de finalizar su relación con Diego Gómez en 2003, la artista comenzó a salir con Julián Muñoz, el entonces alcalde de Marbella, lo que generó un gran revuelo en aquel momento, ya que el político estaba casado con Mayte Zaldívar.

El 28 de febrero de ese año, la artista acudió al acto institucional de izado de bandera en Marbella con motivo del día de Andalucía, protagonizando las primeras imágenes junto a Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. El exedil explicó que la intérprete de Marinero de luces era una excelente amiga de la familia y el 17 de marzo la artista amadrinó un avión de la compañía Air Europa con el nombre de la ciudad y acudió como invitada al pabellón de Andalucía durante la Feria del Turismo (Fitur) en Madrid). Días después, se les pudo ver juntos en la fiesta de La Candelaria.

Los rumores de su noviazgo comenzaron a sonar con fuerza, pero el que fuera mano derecha de Jesús Gil negaba la mayor. "Se ha especulado mucho con este tema y se han dicho muchas barbaridades. Mi mujer no ha puesto ninguna demanda de separación, porque no tenemos intención de separarnos", decía a finales de marzo de 2003. Isabel, durante el juicio por el caso Malaya, confesó, ante la pregunta del juez, el momento exacto en el que comenzó su relación. "Fue en el año 2003, en una Candelaria del 19 de marzo, el Día de San José. Pero esa relación no estaba consolidada, quiero dejarlo muy claro, porque él me decía que estaba separado, pero yo no me lo creía", recordó.

La pareja protagonizó unas románticas imágenes en El Rocío de aquel año, que no dejaron indiferente a nadie. Estaban pletóricos y a partir de ese momento se hicieron inseparables. Se les vio juntos en Cantora y en El Arenal, el pueblo abulense de Julián Muñoz. Fueron de la mano y entre lágrimas al velatorio de Rocío Jurado. Sin embargo, tres años después del inicio de su relación, pasaron por unos momentos muy duros al ingresar Julián Muñoz en la cárcel hasta que finalmente optaron por escoger caminos diferentes. Su última relación sentimental conocida fue con Karina Pau desde 2009 hasta 2016.