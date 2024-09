Mayte Zaldívar, junto a sus hijas Elía y Eloísa, dan el último adiós a Julián Muñoz

Julián Muñoz ha muerto a los 76 años tras varios años enfrentándose al cáncer. Los últimos días de su vida los ha pasado en el Hospital Universitario de la Costa del Sol en Marbella, donde llevaba ingresado más de una semana, rodeado de sus seres queridos, que no se han separado ni un solo momento de su lado. Desolados, todos ellos le han dado el último adiós en el tanatorio de San Bernabé.

© GTRES Eloísa Muñoz (de negro) recibe el cariño de sus seres queridos

Sin poder contener las lágrimas se ha visto a sus dos hijas, Eloísa, nacida de un matrimonio anterior de Mayte Zaldívar y a la que Julián adoptó tras la prematura muerte de su padre; y Elía, acompañada por su marido Raúl Berrocal. Junto a ellos Fernando Marcos, con quién Mayte lleva más de dos décadas de relación sentimental y que también mantenía un estrecho vínculo con el político; y el nieto del exalacalde, Fran Redondo, que en los últimos tiempos había ejercido de portavoz de la familia.

© GTRES Elía Muñoz y su marido Raúl

Cabe destacar que Mayte y Julián se separaron en 2007, pero este 2024 volvieron a contraer matrimonio. “La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando. Julián se puso a llorar y le preguntamos qué era lo que pasaba y él nos dijo que le daba mucha pena que no estuviéramos casados. ¿Tú quieres que nos casemos y te quedas más tranquilo de ver de nuevo a tu familia unida? Pues venga, lo hacemos”, contó Mayte en el programa ¡De Viernes! el pasado 13 de septiembre. Esta entrevista fue la última aparición de Julián Muñoz en público.

© GTRES Mayte Zaldívar

© GTRES

“Fernando es un hombre que a mí me trata con mucho respeto, igual que yo a él. La gente que piense lo que quiera. Es tanta la felicidad que siento ahora, me siento tan querido, que me da muchísima rabia irme. Mayte, te he querido mucho, no he dejado de quererte nunca, he perdido la olla, pero te sigo queriendo”, añadió Julián en el ya citado espacio de Telecinco.

© GTRES Fran, nieto de Julián Muñoz

A pesar de que en el pasado la relación con sus dos hijas había sufrido ciertos altibajos, Julián había conseguido reconciliarse con ellas. Es más, el político vivía en casa de Elía, y en más de una ocasión había reconocido que “estaba centrado en su familia y en disfrutar del tiempo con sus nietos”. Fran, por su parte, siempre se mostró muy orgulloso de su abuelo. “Mi abuelo no se quiere ir, sigue luchando, se agarra a su familia, estamos todos con él. Pide perdón todos los días. Nosotros ya lo hemos perdonado, a mí no me ha costado. Es mi abuelo y siempre lo voy a querer”, declaró en una reciente intervención en Vamos a Ver.

© GTRES Fernando Marcos y Elía Muñoz

© GTRES Fernando Marcos y Marisol Yagüe

Otras personalidades reconocidas de Marbella también se han acercado hasta allí para arropar a la familia. Entre los asistentes se ha podido ver a Marisol Yagüe, que también ocupó el cargo de alcaldesa en esta ciudad. Tras el velatorio, el entierro tendrá lugar a las 18:00 en el cementerio de San Bernabé.