Primeras imágenes de Isabel Pantoja tras la muerte de Julián Muñoz

Isabel Pantoja ha reaparecido tras el reciente fallecimiento de Julián Muñoz. El que fuera alcalde de Marbella murió ayer, 24 de septiembre, en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad malagueña, tras varios años enfrentándose al cáncer. Hasta el último momento estuvo acompañado por su familia: sus dos hijas, Eloísa y Elia, así como Mayte Zaldívar, con quien había vuelto a casarse a principios de este año tras su divorcio en 2007. Una separación que fue tan mediática como su relación con Isabel Pantoja, quien, por este motivo, ha estado baja el foco de atención pública tras la muerte de Julián Muñoz.

Ahora la artista, que hasta el momento ha permanecido en silencio y a quien no veíamos desde su último concierto, el pasado sábado en Tenerife, ha reaparecido. La cantante ha abandonado Cantora y ha llegado en un coche con cristales tintados al aeropuerto de Jerez de la Frontera, en Cádiz, este miércoles a mediodía. Con gesto serio y acompañada por su inseparable hermano Agustín, Isabel ha lucido ropa cómoda, pantalones deportivos de color rosa, zapatillas a juego y un poncho burdeos, lista para viajar. Hay que recordar que se encuentra en plena gira de 50 aniversario y este viernes actuará en Alcalá de Henares, Madrid. Ante las preguntas de la prensa, ha preferido mantenerse discreta y no hacer declaraciones.

© GTRES

Hay que remontarse a principios de la década de los 2000 para encontrar el momento en que los nombres de Isabel Pantoja y Julián Muñoz comenzaron a aparecer juntos en los titulares. La intérprete de Marinero de Luces habló sobre los comienzos de esta relación durante el juicio por el caso Malaya: "Fue en el año 2003, en una Candelaria del 19 de marzo, el Día de San José. Pero esa relación no estaba consolidada, quiero dejarlo muy claro, porque él me decía que estaba separado, pero yo no me lo creía", recordó. Y es que, en efecto, su romance supuso un gran revuelo al conocerse, ya que en ese momento él estaba todavía casado con Mayte Zaldívar.

© GTRES

Los años que Isabel Pantoja pasó junto a Julián Muñoz fueron muy felices para Isa, hija de la cantante. Ella sí ha querido pronunciarse y, en el programa Vamos a ver, ha hablado así sobre esta etapa: “La verdad es que recuerdo esos años en Marbella muy buenos, creo que es la mejor época que he vivido, era muy niña, tenía siete años. Mi niñez allí fue superbuena, siempre me trató con mucho cariño. No quita lo que haya hecho". Recordando al político sin exculparle de sus problemas con la ley, la influencer ha confesado que su muerte ha supuesto un golpe para ella: "Es verdad que me ha provocado un shock. Cuando lo he visto esta mañana han pasado por mí muchos momentos. Conmigo siempre se ha portado bien, siempre me ha tratado con mucho cariño. Me quiso y yo a él también, mucho”, ha declarado. No obstante, ha querido señalar lo desconcertante que era para ella la actitud que Julián tuvo con Isabel en los últimos años: "Ese rencor que tenía Julián me extraña porque con sus seres queridos ha terminado bien. Sin embargo, con mi madre no ha avanzado", ha explicado.