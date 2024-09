¡Comienza la cuenta atrás! Pinar Deniz ('Secretos de familia') y Kaan Yıldırım, ex de Hande Erçel, volcados en los preparativos de su boda

Pinar Deniz se ha ganado el cariño del público gracias a su papel de Ceylin Erguvan en Secretos de familia. Sus peculiares prácticas como abogada y su intensa historia de amor con el fiscal Kaya (Kaan Urgancıoğlu) han conquistado a la audiencia. En la ficción la hemos visto pasar por el altar en tres ocasiones con su amado Ilgaz pero, ahora, la veremos vestida de blanco en la vida real ya que la querida intérprete está a punto de darse el 'sí, quiero' con su novio, el también actor Kaan Yıldırım.

© @kaanyildirim

La pareja, que se comprometía durante un romántico viaje a Cambridge hace poco más de un año, el 6 de agosto de 2023, ha compartido con sus íntimos la fecha de su próximo enlace, que tendrá lugar en Estambul a mediados de septiembre, según ha informado la periodista turca Birsen Altuntaş.

© @kaanyildirim

© @kaanyildirim

Desde que Kaan, quien mantuvo un breve romance con Hande Erçel, hizo a la protagonista de Love 101 la gran pregunta y ella aceptó su propuesta de matrimonio, se ha especulado mucho sobre que la boda entre ambos tendría lugar este verano. Sin embargo, antes de celebrar su gran día, la pareja ha querido tomarse el tiempo necesario para encontrar su nuevo hogar y elegir con mimo la decoración del que será su nidito de amor.

© Edward Berthelot / Getty Images

Además, tras finalizar el rodaje de la tercera y última temporada de Secretos de familia, que en Turquía llegaba a su fin el pasado 26 de mayo y en España lo hará a finales de septiembre, la artista, agotada por las exigentes grabaciones de la exitosa serie, decidía no aceptar ningún proyecto para esta temporada para tomarse un descanso y centrarse en los preparativos de su boda.

© @kaanyildirim

"No tenemos planes de casarnos este verano, pero cualquier cosa puede pasar en cualquier momento", ha explicado Deniz en diferentes entrevistas durante este año, confirmando así sus ganas de pasar por el altar, pero sin aclarar la fecha exacta de su enlace. Sin embargo, al parecer, ya estaban organizando su boda, que tendrá lugar en apenas unas semanas.

© @kaanyildirim

Esta no es la única buena nueva en torno a la pareja. Pinar y Kaan, de 30 y 37 años, respectivamente, tienen muchas ganas de convertirse en padres y se rumorea que, después de la feliz noticia del matrimonio, pronto podrían anunciar también que esperan su primer bebé.

© @kaanyildirim

Su historia de amor de telenovela

Pinar Deniz y Kaan Yıldırım comenzaban una relación a mediados de 2022. Pero, pese a lo bonito que pueda parecer, su romance no ha sido un camino de rosas y han tenido que luchar contra viento y marea para demostrar que lo suyo iba en serio, algo que ha quedado sobradamente probado con su próximo enlace.

© @kaanyildirim

Todo comenzaba en el verano de 2022. Cuando los actores pasaron sus vacaciones en Urla, provincia de Esmirna, en la costa turca del mar Egeo. Los dos compartían imágenes de sus días de descanso de manera independiente, tratando de ocultar que habían viajado juntos. Pero a sus seguidores, que no se les escapa una, se dieron cuenta de que estaban el uno con el otro ya que en las fotografías de ambos aparecían las gafas de sol y una pulsera que lucía el actor, detalles que, sin querer, dejaban al descubierto su relación.

© @kaanyildirim

© @handemiyy

Este incipiente romance llegaba cargado de polémica puesto que el protagonista de Bandits acababa de terminar su breve noviazgo con Hande Erçel y fueron muchos los que apuntaron a que su historia de amor no acabó bien, señalando que el motivo de la ruptura de la pareja se debió, precisamente, a que el interprete de Sipahi habría solapado su romance con la protagonista de Love is in the air con el de Pinar. Algo sobre lo que ni Kaan ni la protagonista de Vatanim Sensin quisieron pronunciarse.

© @kaanyildirim

Los novios hacían su primera aparición pública en septiembre de 2022. De la mano y muy sonrientes asistían a un concierto de Melike Şahin, confirmando así su relación y declarando lo contentos que estaban. A los pocos días, fueron juntos a ver una obra de teatro y a la salida de la misma afirmaron que "somos muy felices. No queremos ocultarnos a cada minuto, vivimos nuestras vidas y participamos en eventos. Todo va bien entre nosotros", añadiendo que no estaban "pensando en casarse por ahora". Días después, la pareja daba un paso más y compartía sus primeras imágenes juntos y enamorados.

© @pinarrdenizz

Desde ese momento y hasta el día de hoy, los actores no se han ocultado y han gritado su amor a los cuatro vientos siempre que han tenido ocasión, presumiendo en sus perfiles de su relación siempre que han podido. El 6 de agosto de 2023, Pinar anunciaba, entre lágrimas de emoción, su compromiso y ahora pondrán el broche de oro a su relación y sellaran su amor para siempre con su próximo enlace.