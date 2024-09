Alice Campello y Álvaro Morata, fotografiados juntos en Madrid

Son la primeras imágenes de Álvaro Morata y Alice Campello juntos desde que anunciaron su inesperada separación el pasado 12 de agosto. En las fotografías, publicadas por Diez Minutos, se puede ver a la ya expareja paseando por las calles de Madrid, donde ella sigue viviendo con sus hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella.

El futbolista que ya ha empezado la temporada en el Milán, se encuentra instalado en la ciudad italiana, pero ha aprovechado que ha tenido que hacer un paréntesis debido a una lesión para viajar a España. En la capital, además de visitar por sorpresa a sus compañeros de la selección española, también ha aprovechado para pasar tiempo con su familia, y en ella está y siempre estará incluida Alice. En las fotos se puede ver a la expareja acompañado a sus mellizos, Alessandro y Leonardo, en su primer día de colegio. Tras dejarles en el centro, se les ve caminando juntos, sin exhibir muestras de cariño, pero sí con el respeto y la serenidad de la que han hecho gala desde que anunciaron su separación.

Siempre han dicho que sus hijos eran su absoluta prioridad y así lo demuestra este encuentro en la ciudad a la que regresaron de nuevo hace dos años. Después de la apoteósica victoria de La Roja, capitaneada por Morata en la Eurocopa, se esperaba la mudanza de la familia a Milán, el lugar en el que se enamoraron hace ocho años. Sin embargo, su ruptura supuso un inesperado giro de guion. Por el momento, solo el delantero se ha trasladado a Italia para comenzar su nueva etapa en el club rossonero mientras que, sorprendentemente, Alice ha preferido quedarse en Madrid con sus hijos, tal y como confesó su entorno a ¡HOLA!

La empresaria "quiere tranquilidad", añadían a ¡HOLA! y qué mejor refugio que su casa en la exclusiva urbanización de La Finca, junto a sus hijos y también su familia que se ha trasladado a España este verano para acompañarla, de igual forma que ella ha ido a Venecia a verles. No obstante, mantiene el contacto diario con Álvaro Morata, con el que sigue y seguirá compartiendo la crianza de sus hijos. Ha aclarado también su entorno que, aunque hablan todos los días, de momento no hay reconciliación a la vista. Los motivos que les llevaron a poner fin a su matrimonio los expusieron en un comunicado, al que siguieron unos cuantos más con los que trataban de aplacar los rumores que no hacían más que agrandar una herida ya de por si dolorosa. "No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", explicó Morata en un primer escrito que compartió con sus seguidores. Unas horas más tarde, Alice respaldaba su versión: "No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan".