Álvaro Morata reaparece como flamante fichaje del Milán tras su ruptura con Alice Campello

La vida de Álvaro Morata acaba de dar un vuelco radical. Ha vestido por primera vez los colores del Milán en el campo, donde ha jugado en la segunda edición del Trofeo Berlusconi contra el Monza, el último partido amistoso antes de comenzar la temporada. Un debut sorpresa, ya que no se esperaba que fuese titular hasta este fin de semana, con el que inaugura un nuevo hito en su carrera. Sabíamos que este reto supone empezar de nuevo en Italia, país en el que no solo ha vivido, también alí ha conocido y se ha enamorado de la que aún es su mujer Alice Campello. Lo que nadie esperaba es que este movimiento, entendido también como una ocasión para volver a la tierra natal de la influencer, iba a coincidir con el inesperado anuncio de su ruptura matrimonial.

La afición rossonera le ha recibido en el estadio de San Siro como lo que es, el gran fichaje de la temporada y en su rostro se apreciaba ilusión por este nuevo reto y agradecimiento por la cálida bienvenida. Sin embargo, es inevitable que la expectación sea aún mayor teniendo en cuenta que es desde ayer uno de protagonistas de la actualidad. No está atravesando un buen momento en lo personal, pero no le ha pasado factura en el terreno de juego, donde ha echado el resto durante la primera parte y su equipo ha logrado imponerse al rival por 3 a 1.

Ha pasado solo un día desde el comunicado con el que Morata quiso aclarar los rumores que corrían como la pólvora desde hacía unas horas. La pareja había decidido separar sus caminos pero negaba contundentemente que hubiera habido terceras personas implicadas, algo en lo que también ha insistido Alice Campello con hasta dos comunicados a lo largo del lunes "Solo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto. No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", ha explicado la influencer y empresaria italiana.

Álvaro y Alice son padres de cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, y ambos han recalcado que siempre serán una familia. "Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía", ha pedido el futbolista al anunciar el punto y final a una relación que a ojos de la opinión pública parecía una de las más consolidadas del panorama deportivo. Llevaban juntos ocho años después de conocerse a través de las redes sociales, un flechazo que culminó con una espectacular boda en Venecia solo un año después. No tardaron en ampliar la familia hasta convertirla en numerosísima y juntos han vivido hasta seis mudanzas. Parecía que esta era uno más de los cambios de vida de la pareja, pero nunca imaginó nadie que sería en esta dirección.