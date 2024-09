Las parejas que pasean su amor por Venecia: de Adrien Brody y Georgina Chapman a Daniel Craig y Rachel Weisz

© GTRES

Daniel Craig y Rachel Weisz

El que ha sido el agente 007 más célebre de la última década y la actriz de títulos como Ágora o La Momia forman una de los matrimonios más sólidos de la industria del cine, desde que se casaron en secreto hace ya catorce años. El actor británico, acompañado de su esposa, estrena y compite por el León de Oro con su esperadísima Queer, dirigida por el aclamado realizador italiano Luca Guadagnino (Call me by your name, Suspiria ). Hay incluso quien dice ya que el ex James Bond ha hecho, con este, el mejor papel de su carrera.