Las imágenes de Richard Gere en Venecia: de su fiesta de cumpleaños a su gran noche junto a su mujer Alejandra y su hijo Homer

Richard Gere y su mujer Alejandra asistieron el domingo por la noche al estreno de Wolfs, la nueva película de George Clooney y Brad Pitt, en la 81ª edición del Festival de Venecia. El matrimonio conquistó a los fotógrafos con su complicidad sobre la alfombra roja, especialmente, cuando el actor, que un día antes celebró su 75 cumpleaños, se arrodilló ante su esposa, convirtiendo así a la española en la gran protagonista de la noche.

Alejandra se emocionó con el romántico gesto de su marido, al que siguieron muchos más, incluido un apasionado beso con el que demostraron que siguen tan enamorados como el primer día.

La pareja acudió a la premier de Wolfs con Homer James, de 24 años, el hijo que el intérprete tuvo durante su matrimonio con la ex modelo y actriz Carey Lowell, de quien se separó en 2014. Después, los tres asistieron a la gala de la fundación AmfAR, en la que Gerefue reconocido con el premio Inspiration por su lucha contra el VIH. Allí coincidieron con Eva Longoria y Antonio Banderas, que estuvo acompañado de Nicole Kimpel.

El matrimonio protagonizó estas imágenes llenas de amor horas después de la preciosa felicitación que Alejandra dedicó al actor por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Después de 11 increíbles años juntos, todavía se siente como el día en el que nos conocimos. El viaje que hemos compartido, la hermosa familia que hemos construido y los recuerdos creados son mucho más de lo que jamás podría haber soñado. Haces mi vida mejor en todos los sentidos y estoy muy agradecida de tenerte a mi lado. Por muchos años más de amor, risas y felicidad juntos", compartió la filántropa, de 41 años.

El matrimonio celebró los 75 de Gere con una increíble fiesta en el mítico Harry's Bar de Venecia, a la que asistieron numerosos amigos, entre ellos, el modelo Jon Kortajarena. El actor sopló las velas de su tarta bajo la cariñosa mirada de su esposa y su primogénito, una imagen para el recuerdo que compartió en sus redes sociales el productor de cine Mohammed Al Turki.

La historia de amor de Richard y Alejandra Gere

Fue en 2014 en Positano, en la costa Amalfitana (Italia), cuando Richard Gere apareció en el exclusivo hotel, de propiedad familiar, que gestionaba Alejandra. Desde entonces ni la distancia -él vivía en Nueva York y ella en Madrid-, ni los procesos de divorcio en los que ambos estaban inmersos, ni los 33 años que les separan fueron un obstáculo para este amor de película.

La pareja se casó por lo civil a principos de 2018 y días después protagonizó una boda de película -que la revista ¡HOLA! ofreció en exclusiva mundial- en el rancho que el actor de Pretty Woman y Oficial y caballero poseía a las afueras de Nueva York, con 21 hectáreas de terreno y una vivienda de 1.100 metros. Fruto de su relación nació, en 2019, su primer hijo en común Alexander; y en 2020 se convirtieron en padres de otro niño, tal y como desveló ¡HOLA! en exclusiva.

Desde que se juraron amor eterno, no han ocultado sus sentimientos. "Me casé con el hombre más maravilloso que he conocido", aseguró Alejandra tras la boda. El actor, por su parte, dijo en ¡HOLA! tras el 'sí, quiero': "Soy el hombre más feliz del universo. ¿Cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida... Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel... ¡y también es española!".