Adrien Brody consolida su romance con Georgina Chapman, la exmujer de Harvey Weinstein

En los más de dos años que llevan compartiendo sus vidas son escasas las apariciones públicas que Georgina Chapman y Adrien Brody han hecho. Ahora han decidido consolidar su romance apareciendo juntos ante los medios en una cita muy importante para el actor, el estreno de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, serie de HBO Max compuesta por diez episodios en la que comparte reparto con John C. Reilly, Rachel Holson, Quincy Isaiah o Jason Segel, entre otros. El intérprete y la diseñadora, que es una de las fundadoras de la firma Marchesa junto a Keren Craig y estuvo casada con Harvey Weinstein, posaban juntos en la alfombra roja desplegada en el Ace Hotel de Los Ángeles.

El ganador de un Oscar, de 48 años, llegaba al acto de la mano de su pareja, con la que se mostró más natural que nunca. No dejaron de compartir miradas cómplices y sonrisas mientras posaban agarrados delante de los focos. Georgina, con un mini vestido negro de flores, la melena suelta y sandalias, observaba con gran orgullo y admiración a Adrien, quien vestido con un traje negro y camisa blanca estaba muy contento en la premiere de su próximo proyecto. En su nuevo reto se mete en la piel de Pat Riley, entrenador que llevó al equipo de Los Angeles Lakers a lo más alto del baloncesto en la década de los ochenta. Gracias a sus gestos queda reflejado lo felices que están juntos y el entendimiento que existe entre ambos, quienes comparten "los mismos intereses y una profunda pasión por su trabajo" según indicaba en People una fuente cercana a la pareja.

Fue el pasado mes de junio cuando Adrien y Georgina hicieron oficial su romance también en una alfombra roja, concretamente en la del Festival de Cine de Tribeca. En ese momento ya llevaban juntos algo más de año y medio tras coincidir en un desfile de trajes de baño de Helena Christensen celebrado en Puerto Rico, pero lo cierto es que tardaron en confirmar su historia de amor ya que la discreción siempre ha sido su máxima aunque en Hollywood el rumor estaba cada vez más extendido. Anteriormente él ha mantenido relaciones con rostros conocidos como Lara Lieto y Elsa Pataky mientras que la empresaria estuvo casada durante más de una década, hasta 2017, con Harvey Weinstein, padre de sus dos hijos, India y Dashiell. No era hasta cuatro años después cuando se divorciaban oficialmente, un acuerdo por el que el exmagnate cinematográfico tuvo que pagar casi 20 millones de euros a su ex, que se ha quedado con la casa del West Village, la de los Hamptons y con la custodia de los pequeños.

Su vida tras el escándalo Weinstein

Georgina rompió su relación con Harvey tras conocerse que varias mujeres habían sido víctimas del productor, que ha sido condenado a 23 años de cárcel. Cuando se enteró de la noticia mediante los medios de comunicación recordaba en una entrevista de Vogue que tardó varios días en procesar la información y que a medida que la historia iba creciendo con nuevos testimonios se dio cuenta de que tenía que irse y llevarse a sus hijos. "¿Cómo van a ser sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Ellos adoran a su padre. ¡No puedo soportar pensarlo", decía. Reconocía además que se sintió "humillada y destruida" y explicaba que en casa el productor era un hombre totalmente opuesto, carismático, generoso, un padre maravilloso y una pareja excelente. "Lo que hace de esto algo terriblemente doloroso es que yo pensaba que teníamos un matrimonio muy feliz. Me encantaba mi vida", expresaba.

