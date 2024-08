Angelina Jolie rompe a llorar tras una ovación de 8 minutos en Venecia

Larga, larguísima- cerca de ocho minutos- y super emotiva, así ha sido la ovación que ha recibido Angelina Jolie en el estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de María, el drama biográfico de Pablo Larraín sobre la cantante de ópera griega María Callas y que llevó a la actriz estadounidense a emocionarse.

Abrumada por la respuesta del público, que en pie la aplaudía sin descanso, la intérprete tuvo que recurrir a la palma de su mano para secar sus lágrimas, la misma que usó para taparse la boca y la cara tras este espontáneo homenaje que llegó a ruborizarla.

Sin poder articular palabra y completamente muda ante este bonito reconocimiento, la estrella de Hollywood se fundió en un cariñoso abrazó con Larraín así como con el elenco de la película, la cual tiene muchas papeletas para ser candidata al Oscar y la que coloca a Jolie en la carrera a mejor actriz por primera vez en 15 años. (Fue nominada en 2009 por su trabajo en El Intercambio de Clint Eastwood y ganó un Oscar a mejor actriz de reparto en 2000 por Inocencia interrumpida).

La actriz, que aún continúa manteniendo una batalla legal con su exmarido, Brad Pitt, ocho años después de haber puesto fin a su matrimonio, aprovechó este estreno para darse un baño de multitudes y para hablar de lo mucho que le habían ayudado sus hijos en su proceso paras transformarse en la en la diva de la ópera.

En una conferencia de prensa previa al estreno de la película en Venecia, la protagonista de Maléfica confesó que sintió mucha presión al asumir el papel de Callas y que pasó aproximadamente siete meses preparándose para este exigente personaje. Trabajó con cantantes de ópera y entrenadores para dominar la postura correcta, la respiración y las técnicas de movimiento. "La primera vez que canté, estaba muy nerviosa y mis hijos tuvieron que bloquear la puerta para que nadie entrara. Estaba realmente temblorosa", comentó la ganadora del Oscar.

La actriz también relató que sumergirse en el mundo de la ópera le proporcionó "una terapia que no sabía que necesitaba". "No tenía idea de cuánto estaba conteniendo y no dejando salir. Así que el desafío no solo fue técnico, fue una experiencia emocional para encontrar mi voz, estar en mi cuerpo, expresarme. Tienes que dar cada parte de ti mismo".

Después durante su paso por la alfombra roja, Angelina logró sacar la mejor de sus sonrisas a pesar de haber insinuado recientemente el alto coste emocional que le supuso su divorcio de Pitt, confesando que había pasado por un proceso de "desesperación" y "dolor".

Fue en septiembre de 2016 cuando la actriz solicitó el divorcio a Brad Pitt tras un incidente sucedido en un avión. La intérprete de Lara Croff denunció que su exmarido había estado bebiendo durante todo el vuelo y que la llevó al baño donde 'la agarró por la cabeza y la sacudió' mientras 'daba golpes al techo' y discutían por uno de sus hijos. Un capítulo, que Jolie parece no haber olvidado y al que hizo algunas pequeñas alusiones durante la conferencia de prensa cuando se le preguntó por cuáles eran sus preferencias musicales.

"Yo era bastante punk y amaba toda la música, pero probablemente escuchaba a The Clash más que la mayoría. A medida que crecí, escuché música clásica y ópera", dijo primero la intérprete antes de entrar en detalles, dejando escapar algunas alusiones a su matrimonio fallido. "Todavía amo la música que amaba cuando era más joven, pero creo que cuando has sentido cierto nivel de desesperación, de dolor, de amor en un momento determinado, sólo hay ciertos sonidos que pueden corresponder a este sentimiento y no hay nada como la ópera para expresar esos sentimientos".

Su expareja Brad Pitt también estará presente en esta 81 Mostra de cine de Venecia , será este domingo 1 de septiembre, para presentar su última película de acción junto a su amigo George Clooney , Wolfs de Jon Watts. Sin embargo, todo parece indicar que los horarios y las agendas de ambas estrellas se han modificado para evitar momentos incómodos entre ellos.

Se desconoce si el actor acudirá con su actual pareja Inés de Ramón, con la que lleva saliendo dos años, después de que Angelina fuera vista por la ciudad de los canales acompañada de un misterioso hombre cuya identidad era revelada horas después de su aparición conjunta. Se trata del rapero y activista político británico Akala y según confirmó una fuente a la revista People no son pareja y tan solo mantienen una relación de amistad. “Jolie es amiga de él y de su pareja, Chanelle Newman, quien también estaba allí" dijo el informante.