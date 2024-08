Lo que ha hecho Angelina Jolie para no cruzarse con Brad Pitt en el Festival de Venecia

Angelina Jolie ya ha aterrizado en el Lido veneciano. En apenas unas horas se abrirá el telón de la 81ª edición del Festival de Venecia y ha comenzado el desfile de estrellas. Tim Burton inaugura la Mostra con su película Bitelchús, Bitelchús y ha llegado de la mano de su novia, Mónica Bellucci, una de las grandes protagonistas del filme en el que participa Winona Ryder y Jenna Ortega; Sigourney Weaver, que recibirá el Leon de Oro honorífico, también ha llegado a la Ciudad de los Canales y Angelina Jolie, una de las actrices más esperadas, desplegó su magia y belleza en la ciudad en la que rodó The Tourist junto a Johnny Depp.

© Getty Images Angelina Jolie llega al Festival de Venecia para presentar su película 'María', de Pablo Larraín

Vestida con un look chic de gabardina beige, falda midi negra y botas de cuero, Jolie estaba guapísima con su melena rubia suelta y deleitó a sus fans con la mejor de sus sonrisas. La actriz de Maléfica presentará en el certamen la película del director chileno Pablo Larrain, María, en la que interpreta a la gran diva de la ópera María Callas. También se espera la presencia de su exmarido Brad Pitt, que estrenará su nueva película Wolfs (Lobos), que protagoniza junto a George Clooney.

Hace tiempo que Angelina no acudía al Festival de Venecia, en el que hace 17 años acompañó a Brad Pitt para presentar su película El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, entonces sus hijos Maddox, Pax, Zahara y Shiloh eran muy pequeños, ni siquiera habían nacido los mellizos Vivienne y Knox, y protagonizaron unas preciosas imágenes para el recuerdo. Con el paso del tiempo, los Jolie-Pitt regresaron a Venecia en 2010 para acompañar a la actriz en el rodaje de la película The Tourist que protagonizó junto a Johnny Depp, y ya eran una familia de seis.

© Getty Images Brad Pitt y Angelina Jolie en el Festival de Venecia de 2007 para presentar la película del actor 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford'

© Getty Images Brad Pitt y Angelina Jolie en Venecia con su hija Shiloh para asistir al Festival de Venecia de 2007

Ahora vuelven a la Mostra pero más alejados que nunca. Cuatro de los hijos de la expareja han decidido renunciar al apellido de su padre, Shiloh es la primera que lo ha hecho legalmente, y las tensiones entre Angelina y Brad siguen presentes en un proceso de divorcio que no acaba. Ambos actores presentarán sus películas pero de acuerdo con el directo artístico del certamen, Alberto Barbera, sus presentaciones están espaciadas para que no coincidan. Angelina ha llegado un día antes de la inauguración, presentará su película el jueves 29 y partirá de inmediato con Pablo Larraín, director de su película, al Festival de Telluride (Colorado). "Brad llegará el sábado a Venecia", señaló Barbera. "No hay manera de que puedan cruzarse en el Lido", añadió Barbera sobre Jolie, de 49 años, y Pitt, de 60.

© Getty Images Angelina Jolie no coincidirá con su ex Brad Pitt en el certamen

Las negociaciones por su divorcio continúan ocho años después de que Angelina lo solicitara ante la Corte Superior de Los Ángeles, la batalla se ha recrudecido por la venta por parte de la actriz del viñedo Château Miraval y las demandas entre ambos no cesan. Al parecer Brad Pitt no quiere dar su brazo a torcer y Angelina le ha pedido que ponga fin a este litigio que continúa haciendo daño a su familia.