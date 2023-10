Así fue la tormentosa vida personal de María Callas que llega al cine en la piel de Angelina Jolie

"Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Callas, por quien debo estar a la altura. Así es que lucho con ambas como buenamente puedo", reveló la artista durante una entrevista reproducida en el documental Maria by Callas. La diva, la virtuosa cantante de ópera, pero también la mujer de carne y hueso se reflejarán en la nueva película del chileno Pablo Larraín, artífice de exitosos biopics sobre Jacqueline Kennedy (encarnada por Natalie Portman) y Lady Di (interpretada por Kirsten Stewart). Se enfrenta el cineasta al reto de contar parte de la intensa vida de María Callas, una estrella cuyo espíritu fue desgarrado por el amor y la ausencia. La encargada de tan exigente tarea es Angelina Jolie, de la que ya han transcendido las primeras imágenes encarnando a la Callas, como popularmente fue conocida en todo el mundo.

Buscaba ser amada

Estuvo la vida de la mítica artista marcada por el éxito, pero también por el amor en muchas de sus facetas: el de su público, el que nunca tuvo de su madre y el que perdió. Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlos, de raíces griegas, nació en Estados Unidos en 1923 y tuvo una infancia complicada, llena de complejos y frustraciones en la que tuvo que lidiar con el desprecio de su madre. Tras el divorcio de sus padres, su madre se marchó a Grecia con su hermana y con ella y trató de convertirlas en víctimas de abusos para sacar dinero, algo que María evitó cantando. Consiguió así que los soldados que alojaba su progenitora le pagaran por escuchar su preciosa voz, la que luego la convertiría en leyenda. Esta búsqueda de cariño a cualquier precio obsesionó a la Callas durante toda su vida, hasta el punto de que admitió que "con amabilidad, la gente puede obtener cualquier cosa de mí, puede hacerme tonta".

Estuvo una década junto a su primer marido Giovanni Battista Meneghini (de 1949 a 1959), que se aprovechó de su talento y se quedó parte de sus ganancias. En el libro titulado Cast A Diva: The Hidden Life Of Maria Callas, de la autora Lyndsy Spence, se detalla que el carácter imponente que desplegaba en escena no tenía nada que ver con la sumisión que mostraba en su vida privada. De ahí que los hombres de su vida la manipularan y se aprovecharan de su debilidad. Mientras el mundo la encumbraba como una de las mayores divas del bel canto y adoraba el suelo por donde pisaba, su corazón se perdía en una espiral de pasión.

Una pasión que la destrozó

La que sintió precisamente en el verano de 1959 cuando, con su todavía primer marido, fue invitada al yate del magnate Aristóteles Onassis. Él se convirtió en el centro de su universo, aunque nunca llegaron a casarse. Su historia fue, como se ha contado, una auténtica tragedia de engaños y excesos en la que Callas se fue apagando, como mujer y como intérprete. En 1968 la noticia de la boda de Onassis y Jacqueline Kennedy, la viuda de John F. Kennedy, destrozó a la Callas. "Fue como recibir un golpe en la cabeza, fue horrible. Intento sobrevivir. Por él abandoné una carrera increíble, en un oficio complicado. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento" contó después devastada.

A pesar del fracaso de su relación nunca perdieron el contacto y ella dejó atrás el pasado para perdonarle. "Mi aventura con Onassis fue un fracaso; mi amistad con él, un éxito" dijo tras la muerte del armador griego en 1975. La mujer que logró que escenarios de todo el globo se postraran a sus pies murió sola a los 53 años en 1977, después de una década de reclusión en su casa de París (estos últimos años son los que se han elegido como argumento del biopic). Su nombre quedará para siempre ligado a la leyenda que creó en la cultura del siglo XX, donde fue catalogada por Leonard Bernstein como la Biblia de la ópera. No hubo registro que se le resistiera en el bel canto, una luz que nunca consiguió mantener cuando caía el telón.