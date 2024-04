Eva Longoria se muda a España con su marido y su hijo: las razones de su traslado

Eva Longoria y su marido, Pepe Bastón, se disponen a mudarse a España, según ha confirmado Page Six. La actriz estadounidense , de 49 años, y el empresario mexicano, de 56, se trasladarán a nuestro país con su hijo, Santiago, de cinco años, de forma temporal. "Pasará mucho tiempo allí trabajando durante la segunda mitad de este año", señala una fuente al citado medio estadounidense. El matrimonio, que hasta ahora había vivido en Los Ángeles, ha puesto a la venta su casa de Beverly Hills por alrededor de 18 millones de euros y se dispone a hacer las maletas.

"Me siento muy feliz cuando estoy en España, adoro este país. Conocí Marbella hace ya 20 años y fue amor a primera vista. Empecé a pensar en comprar una casa aquí hace cinco años y he estado buscándola todo este tiempo", confesó a la revista ¡HOLA! la protagonista de Mujeres desesperadas, que es gran amante de nuestro país, y encontró la casa de sus sueños en Marbella a principios de 2023. "Es mi oasis, mi paraíso", señalaba la actriz, que se casó con Pepe Bastón en 2016. "Cuando estoy en Los Ángeles, siempre estoy trabajando y muy ocupada" y cuando vengo "asocio España con vacaciones, cuando estoy aquí no tengo horarios. Voy a la playa con mi hijo...Es un modo de vida más lento, pero muy pleno".

Su primer contacto con España lo tuvo a través de la Fundación Global Gift, de la que es presidenta de honor, y lo hizo de la mano de Melanie Griffith y de su íntima amiga María Bravo. Así comenzó su idilio con Marbella hace 20 años y ya entonces decía: “Algún día viviré aquí". Desde entonces, regresa cada verano a las playas de la Costa del Sol y ya tiene su propio hogar en la costa marbellí. Una espectacular mansión con seis dormitorios, un gran jardín para que su hijo pueda jugar, piscina, sauna y gimnasio. "Ah, y una gran cocina con una isla muy grande para cocinar mientras todo el mundo puede sentarse alrededor y tomarse un vino y picar algo", añadía.

Además, si algo también le une a España son sus raíces. Longoria, además del apellido de la actriz, también es una localidad del concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias, donde precisamente tiene raíces la intérprete estadounidense. "Visité la localidad de Longoria, pude ver la casa de mis antepasados… y me fascinó. Fue un honor conocer la historia de mi familia en España y conectar con esas raíces, que son tan fuertes y se conservan tan bien. Se puede localizar exactamente dónde vivió mi familia, mis tíos, dónde estaba el pueblo, en qué trabajaron, cuántos hijos tuvieron… La historia está tan bien documentada que es muy bonito conocer todo sobre ella y hacerla tuya", cuenta la directora de Flamin’ Hot (La historia de los Cheetos picantes), que el año pasado recibió el título de dama del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, su tierra y lo recibió con gran honor.

Una fuente cercana a la actriz ha asegurado a Daily Mail, que entre las razones que han hecho a la actriz cambiar su residencia, además de por trabajo, sería porque "quieren criar a su hijo en un lugar donde estará rodeado de naturaleza y belleza" y no sea absorbido por todo el ciclo de Hollywood". No es la primera actriz que decide abandonar Los Ángeles para venirse a vivir a España y que sus hijos crezcan alejados del ruido de Hollywood . En su día ya lo hicieron Penélope Cruz y Javier Bardem, después de estar una larga temporada instalados en Estados Unidos hasta que nació su primer hijo, Leo, y recientemente lo han hecho Amber Heard, que se ha instalado en Madrid con su hija, y Richard Gere y su esposa Alejandra Silva.