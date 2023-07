Eva Longoria deslumbra en Marbella con el vestido más sensual que realza el bronceado

Una vez más, Eva Longoria visita nuestro país para deleitarnos con su arrolladora personalidad, su perfecto español y, por si fuera poco, una serie de looks de infarto que no dudaremos en copiar estas próximas semanas de verano. ¡Y no solo ha venido para disfrutar de nuestras playas! La actriz de Mujeres Desesperadas es protagonista nuevamente de la espectacular gala benéfica organizada por la fundación Global Gift, dedicada a recaudar fondos para niños con necesidades especiales, así que no ha dudado en pasarse este domingo por la prefiesta del evento, que ha tenido lugar en el lujoso restaurante Mamzel de Marbella.

Eva Longoria nos deslumbra en su regreso a Marbella

Pocas estrellas saben cómo incorporar a sus estilismos de noche detalles tan sensuales como las transparencias o las aberturas sin perder la elegancia, pero es en este aspecto que la actriz estadounidense destaca. Recordemos que atrapó todas las miradas en la 76º edición del Festival de Cannes, conocido por su estricto código de vestimenta, con un impactante naked dress bordado con lentejuelas plateadas.

Los adornos de la prenda cubrían zonas estratégicas del cuerpo, haciendo de este un diseño ideal (aunque atrevido) para la alfombra roja. Tan solo unos meses después de aquel acierto, Eva lo ha vuelto a hacer en Marbella, pero esta vez ha confiado en la pulcritud del color blanco para su derroche de sofisticación.

El vestido blanco ideal para una fiesta cerca del mar

Eva Longoria se ha decantado por el vestido Sinclair, de la firma Retrofête, que está realizado en punto acanalado de intenso color blanco, particularmente luminoso gracias a sus hilos de lúrex dorado. Presenta un ajuste ceñido completamente al cuerpo que nos permite ver cada detalle de la tonificada figura de la empresaria, con un profundo escote en forma de 'V' sujetado por finos tirantes, múltiples aberturas en el abdomen y una espalda prácticamente descubierta.

Sí, es una silueta de lo más sencilla, pero sus cortes geométricos cumplen la función de estrechar la cintura para dar una apariencia envidiable de reloj de arena, razón por la que este diseño está agotado tanto en la propia web de la firma como en las plataformas de lujo multimarca.

En línea con la ocasión, una distendida cita que precede a la celebración de la Global Gift Gala este lunes por la noche, Eva ha decidido llevar su oscura melena suelta, aunque meticulosamente alisada. Su maquillaje de sombras ahumadas en tonos tierra, largas pestañas y labios nude de acabado jugoso busca enfatizar también ese aspecto relajado de las noches de verano.

El toque de brillo ha venido por parte de los complementos: sus sandalias doradas con tiras transparentes de PVC, de Gianvito Rossi, sumadas a unos llamativos brazaletes con pendientes de aro XL, el broche de oro ideal para una velada entre la 'jet-set' marbellí.