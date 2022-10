Eva Longoria y su marido, invitados especiales en la espectacular fiesta de cumpleaños de María Bravo

Eva Longoria brilla de nuevo en Marbella. La actriz estadounidense ha regresado este fin de semana a la Costal del Sol junto a su marido, el empresario mexicano José Antonio Bastón, y su hijo Santiago para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su amiga María Bravo, madrina del pequeño. La filántropa empresaria cumple 55 años el próximo martes 18 de octubre y ha querido adelantar la celebración al fin de semana para poder reunir a todos sus amigos en una inolvidable velada.

La popular intérprete de Mujeres Desesperadas no podía faltar este año a la cita con la fundadora de la Global Gift Gala. Está pasando una temporada en Figueras (Gerona), con motivo del rodaje de su nuevo proyecto, la serie de seis capítulos Land of Women, que estrenará próximamente en la plataforma de televisión Apple TV+, y no ha dudado en hacer la maleta y viajar de nuevo al sur de nuestro país con la familia para estar al lado de “sus compadres” en esta especial ocasión.

Antes de la gran cita que ponía el broche de oro al aniversario de la malagueña, el grupo de amigos disfrutaba este fin de semana de su íntimo reencuentro soplando las velas de una tarta más modesta junto al pequeño Santiago y regalándose una suculenta paella que disfrutaron en familia a pie de playa. Un plan más íntimo y entrañable, que ambas amigas han querido también compartir con sus seguidores a través de sus perfiles públicos. Se conocieron en 2007 en Estados Unidos, mientras colaboraban como voluntarias en el Children’s Hospital de Los Ángeles.

Ya llegada la noche, y con su pequeño durmiendo, para felicitar por todo lo alto a su gran amiga y confidente, Eva Longoria escogió un mono de color negro de un solo tirante y aberturas en la parte derecha perfectopara la ocasión. Muy sonriente y acompañada de su marido, la intérprete se deshizo en muestras de cariño hacia los padrinos de su hijo Santi, la actriz y empresaria malagueña María Bravo y el actor puertorriqueño Amaury Nolasco, otro gran enamorado de España que tampoco faltó a la cita.

María, la célebre malagueña que despertó la envidia de todos enamorando a Bruce Willis en los años 90, no ha escatimado este año a la hora de agasajar a sus invitados. La gran cena de aniversario tuvo lugar ayer noche en el recién inaugurado Nota Blu, un restaurante del Grupo Casanis lleno de lujo y glamour cuyo propietario es el exjugador de fútbol catarí Zazou Belounis.

Eva Longoria regresó este verano a nuestro país tras los estragos de la pandemia. Después de varios años de ausencia, pudimos verla el pasado mes de julio de nuevo en nuestras playas luciendo su escultural figura, disfrutando de la playa en familia y también apoyando la gala benéfica de la Fundación Global Gift como anfitriona de honor, mientras confesaba lo importante que había sido para ella el poder regresar a nuestro país.

