Las tiernas imágenes de Eva Longoria y su hijo durante sus vacaciones en su refugio marbellí

Llega la época estival y son muchas las celebrities internacionales que eligen nuestro país como lugar de vacaciones. Una de las primeras en pisar suelo español ha sido la actriz Eva Longoria (48 años) quien ha escogido las playas de Marbella para pasar unos días de descanso junto a su familia. La hemos podido ver disfrutando de un día de playa junto a su hijo, Santiago Enrique Bastón, de cinco años. La intérprete y directora de Texas ha aprovechado su ya tradicional cita en la localidad malagueña para desconectar y disfrutar del buen clima de la Costa del Sol y de los juegos en la arena junto a su pequeño.

No es la primera vez que la protagonista de Mujeres Desesperadas elige Marbella como lugar de vacaciones. Longoria vino por primera vez a Marbella en 2010 de la mano del actor malagueño Antonio Banderas y en compañía de su entonces marido el jugador de baloncesto Tony Parker, desde entonces ha vuelto todos los veranos (a excepción del 2020 por la pandemia) e incluso ha declarado en varias entrevistas que "no descartaría mudarse" a la localidad. Este año no ha querido faltar y ha disfrutado de un divertido día de playa con su hijo vestida con un caftán boho en tonos blancos y amarillos y unas cómodas sandalias planas. La artista ha estado pendiente del pequeño en todo momento que se ha mostrado muy cariñoso con su madre.

Feliz y enamorada

La artista y el empresario mexicano Pepe Bastón se conocieron en 2013 cuando un amigo en común les presentó. Al principio intentaron mantener su noviazgo en secreto pero no duró mucho y en seguida hicieron publica su relación sentimental en la inauguración de un museo en Ciudad de México. En diciembre él le pidió matrimonio en Dubai durante un viaje que hicieron juntos con la Fundación Global Gift y en mayo de 2016 se casaron. El 19 de junio de 2018 fueron padres y desde entonces viven felices combinando sus compromisos profesionales con la familia que han formado.

El hijo en común de la pareja, Santiago Enrique Bastón, es la gran alegría del hogar que Eva ha formado junto a Pepe Bastón. De la misma manera, la ganadora del Teen Choice Award mantiene una excelente relación con los tres hijos nacidos del anterior matrimonio del directivo de Televisa con Natalia Esperón, Natalia y los mellizos José Antonio y Mariana, de 27 y 20 años respectivamente. Una dulce etapa personal para la artista que compagina con lo profesional.

Esta semana, la actriz cambia Marbella por Madrid para presentar su última película, el largometraje Flamin Hot, centrado en la historia del creador de la famosa chuchería Cheetos, que promete ser todo un éxito. Más allá del mundo de la interpretación, la tambieén directora se ha adentrado en varios proyectos empresariales. Entre ellos destacan Risa Cooking, un negocio en el que comercia con utensilios de cocina, la productora audiovisual We are unbelievable y la marca de tequila Casa del Sol Tequila. Igualmente, es embajadora de la prestigiosa firma de belleza L’Oreal, con la que lleva colaborando desde hace años ejerciendo de abanderada del empoderamiento femenino.